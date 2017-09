iOS 11: Apple erklärt Funktionen in How-To-Videos

Handschriftliche Texte in Druckschrift übertragen

Apple hat zum Start von iOS 11 drei neue Videos veröffentlicht, die jeweils eine Funktionen des Betriebssystems im Zusammenspiel mit Drittanbieter-Apps erläutern. Zwei der drei angesprochenen Features funktionieren auf beliebigen iOS-11-Geräten. Nur für die Vorgehensweise zur Konvertierung handschriftlicher Texte wird bestimmte Hardware vorausgesetzt.Nutzer benötigen für die Handschriftenerkennung ein iPad Pro, einen Apple Pencil und Goodnotes (Store: ). Innerhalb der App tippt der Anwender zunächst auf das Lasso-Werkzeug und zeichnet mit Apples Stift einen Kreis um einen beliebigen, handschriftlich eingetragenen Text. Im Anschluss muss noch einmal auf das Display getippt werden, worauf die Optionerscheint. Diese konvertiert den Stifteintrag in einen Drucktext. Um den Inhalt mit anderen Anwendungen – wie etwa Mail – zu teilen, tippen Nutzer rechts oben auf das Teilen-Icon.Apple zeigt die geräteübergreifende Copy-and-Paste-Funktion im Zusammenspiel eines iPad Pro mit einem iPhone. Sowohl Bluetooth als auch WLAN müssen auf beiden Geräten aktiv sein, damit das Universal Clipboard funktioniert. Der Konzern demonstriert die Funktionsweise anhand der App Curator (Store: ), die der Nutzer vorab auf dem iPad öffnet. Das Bild kommt im konkreten Fall vom iPhone. Auf Apples Smartphone tippen Anwender ein beliebiges Bild an und wischen dabei mit dem Finger leicht nach oben.Im Optionsfeld wird der jeweilige Inhalt überzunächst einmal im Clipboard gespeichert. Innerhalb der auf dem iPad Pro geöffneten Anwendung Curator tippt der Nutzer auf ein beliebiges Feld und wählt, schon wird das Bild übertragen.Apple veranschaulicht die in iOS hinzugekommenen Foto-Editierfunktionen am Beispiel einer Retusche-Funktion der preisgünstigen Photoshop-Alternative Pixelmator (Store: ), die auf einem iPad Pro installiert ist.In der Anwendung tippen Anwender zunächst links oben auf das Plus-Symbol, um das gewünschte Bild zu öffnen. Über das Pinsel-Icon rechts oben undgeht es zu der Option, die es ermöglicht, beliebige Menschen oder Gegenstände auf einem Foto per Fingerwischer verschwinden zu lassen.