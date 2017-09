Pages, Numbers & Keynote in neuen Versionen für iOS 11 erschienen

Apple hat gestern für das neue iOS 11 sowie für macOS 10.12 Sierra aktualisierte x.3-Versionen von Pages, Numbers und Keynote veröffentlicht, die teilweise auch neue Funktionen mitbringen. Vor allem die iOS-Versionen bieten viele Neuerungen wie eine überarbeitete Dokumentverwaltung, welche eine bessere Anbindung an Online-Speicherdienste wie iCloud Drive bietet.Ebenso unterstützen die Apps auf dem iPad das mit iOS 11 eingeführte Drag&Drop, womit sich Texte, Bilder sowie andere Inhalte zwischen den Apps einfach bewegen lassen. Praktisch ist auch die Möglichkeit zur einfachen Erstellung neuer Formen mithilfe boolescher Befehle wie "Überschneiden", "Subtrahieren" und "Ausschließen". Zugleich lassen sich komplexe Formen auch "Auseinanderbrechen" und damit in einfachere Formen überführen.Alle diese Funktionen sind allerdings nur für die iOS-Apps neu hinzugekommen. In den Mac-Versionen gibt es hingegen wenige signifikante Änderungen. Beispielsweise wurde der PDF-Export im Zusammenspiel mit Tabellen verbessert und das Drag&Drop in Tabellen auf mehrseitige Zeilen erweitert.Die neuen Versionen von Pages, Numbers und Keynote stehen allen Nutzern kostenlos zur Verfügung. Mindestanforderung ist die jeweils aktuelle Version des Betriebssystems. Nachfolgend die Links zu den jeweiligen Versionen im App Store mit Update-Funktion: