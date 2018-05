iOS 11.4 – die ersten Erfahrungen

iOS 11.4: Kurzzusammenfassung der Neuerungen

AirPlay 2: Aktualisierte Version des Streaming-Protokolls, das jetzt auch Stereo-Wiedergabe auf mehreren HomePods sowie Multiraum-Unterstützung mitbringt

iMessage-Sync: iMessage-Konversationen und Einstellungen lassen sich auf allen Geräten synchron halten. Dateianhänge können auf iCloud ausgelagert werden, dies spart lokalen Speicherplatz

Fehlerbehebungen: Bestimmte Zeichenfolgen lassen iMessage nicht mehr einfrieren (), Fehler bezüglich der Kompatibilität mit Auto-Systemen und Bluetooth-Wiedergabe wurde beseitigt, der Abgleich von Health-Daten funktioniert wieder korrekt, die Anzeigereihenfolge von iMessages ist repariert – und Zugriff auf Google-Dienste unter Safari sollte keine Fehlermeldung (Error 500) mehr geben

Am gestrigen Abend veröffentlichte Apple nach zweimonatiger Betaphase iOS 11.4. Recht schnell lässt sich nach Freigabe eines großen Updates einschätzen, ob es sich um ein weitgehend problemfreies Release oder nicht handelt. Im Falle von iOS 11.4 zeigt sich bislang ein sehr einheitliches Bild. Apples offizielle Supportforen, das wohl vielstimmigste Spiegelbild zu Fehlern und Schwierigkeiten, sind überraschend ruhig. Auch im MTN-Forum blieben diesmal Meldungen über Pannen nach oder während der Installation aus. Offensichtlich gelang es Apple, iOS 11.4 in ausgereiftem Zustand auf den Markt zu bringen. Auffällig ist, dass nach Veröffentlichung auch die Server dem Andrang beanstandungslos standhielten und man kaum Geduld beim Download aufbringen musste.Vereinzelt sind Stimmen zu hören, wonach die Synchronisation des iPhones/iPads mit iTunes unter Windows fehlschlägt. Bei betroffenen Nutzern funktioniert der Abgleich dann mit keinem Gerät mehr. Momentan ist noch unbekannt, ob es eines iTunes-Updates bedarf oder ob iOS 11.4.1 den Fehler behebt. Es handelt sich allerdings um ein sehr selten auftretendes Problem.Handverlesen sind Fälle, in denen das Update fehlschlägt und das System den Nutzer zur Wiederherstellung via iTunes auffordert. Dies tritt beispielsweise dann auf, wenn der Updateprozess unterbrochen wurde und iOS darauf nicht mehr reagieren kann. Ein 11.4-spezifischer Fehler lässt sich nicht ausmachen, bei früheren Systemupdates gab es sehr viel mehr Berichte dieser Art.