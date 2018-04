iOS 11.3.1 ist erschienen und bringt Fehlerbehebungen sowie Sicherheitsverbesserungen

Apple hat soeben ein iOS-Update veröffentlicht. Die Versionsnummer liegt bei 11.3.1 (Build 15E302). Apple behebt mit iOS 11.3.1 einen Fehler, der in den letzten beiden Wochen für Ärger gesorgt hatte. So meldeten zahlreiche Nutzer, dass es Probleme nach dem Austausch des Displays gab. Wer sich mit seinem iPhone 8 an einen Drittanbieter wandte und dort das Display wechseln ließ, musste unter iOS 11.3 feststellen, dass Touch-Eingaben oft nicht mehr funktionierten. Auch der Umgebungslichtsensoren verweigerte dann den Dienst. Wer die Reparatur hingegen bei Apple oder einem autorisierten Service Provider durchführte, war nicht betroffen.In der Updatebeschreibung weist Apple darauf hin, dass Reparaturen ohne Verwendung von Originalteilen problematisch sein können und im aktuellen Fall möglicherweise auch schlechtere Darstellungsqualität bieten. Apple-zertifizierte Displays hingegen weisen ein solches Risiko nicht auf, so die Erklärung.Außerdem erwähnt Apple Sicherheitsverbesserungen für iPhone und iPad. Allerdings dokumentiert Apple noch nicht, worum es sich genau handelt. Angesichts der Berichte rund um "GrayKey", einer auch von Ermittlungsbehörden genutzten Box zur Entsperrung von iPhones, käme es nicht überraschend, ginge Apple mit iOS 11.3.1 genau diese Problematik an. iOS 11.3 hatte es iPhone-Hackern schon wesentlich schwieriger gemacht, da der Lightning-Anschluss eine Woche nach der letzten Anmeldung nicht mehr angesteuert werden kann. Allerdings hieß es, Apple suche noch immer nach jener Sicherheitslücke, die GrayKey überhaupt möglich macht. Genauere Details dazu gibt es in dieser Meldung: Wer das Update momentan noch nicht sieht, sollte die Software-Aktualisierung in ein paar Minuten noch einmal aufrufen. Oft vergeht eine halbe Stunde, bis ein System-Update auf allen Geräten angezeigt wird. Einige Nutzer melden zudem, dass anstatt der Update-Nachricht nur eine Fehlermeldung erscheint.