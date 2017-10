iOS 11.1 - Neue Beta und Public Beta

watchOS 4.1

Im Falle des nächsten iOS-Updates lässt sich recht gut abschätzen, wann die Aktualisierung wohl erscheint. Am Freitag nächster Woche lässt sich das iPhone X vorbestellen, am ersten Freitag im November beginnt die Auslieferung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheint iOS 11.1 somit in der ersten Novemberwoche. Apple hat nur wenige Tage nach der dritte Beta nun den vierten Testbuild verteilt. Dieser lässt sich sowohl von Entwicklern als auch von Teilnehmern des öffentlichen Betaprogramms laden. Ein derart kurzer Zeitraum zwischen zwei Builds ist meist ein untrügliches Zeichen auf die bevorstehende Freigabe für alle Nutzer. Mindestens eine weitere Betaversion wird es aber noch geben, denn Apple dokumentiert weiterhin mehrere Fehler, unter anderem mit der Frontkamera sowie im EventKit, ReplayKit und WebKit.Während iOS 11.1 für das iPhone X erforderlich ist, bringt das Update für alle anderen Nutzer in erster Linie Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Wem die unzähligen Emojis immer noch nicht ausreichen, der kann sich in iOS 11.1 zudem über viele weitere Stimmungsbildchen freuen - mehr als 50 neue Emojis bringt iOS 11.1 mit. Dazu zählen Fantasiewesen, Menschensymbole und Tiere. Einen Überblick bietet der folgende Artikel Eine kleine Korrektur nimmt Apple auch an der Mitteilungszentrale vor. Tippt man auf iPhones mit Displaygrößen von 4,7" oder 5,5" zweimal auf den Home-Button, fährt der Displayinhalt herunter. In iOS 11 lässt sich allerdings die Mitteilungszentrale nur vom oberen Displayrand auslösen - anders als in iOS 10 und älter, bei denen ein Wisch von der Displaymitte aus genügte.Eine neue Betaversion von watchOS 4.1 steht ebenfalls bereit. watchOS 4.1 bringt als neue Funktion die Möglichkeit mit, Musik von Apple Music oder der iCloud Music Library direkt auf die Apple Watch zu streamen. Besitzer einer Apple Watch 3 mit LTE können zudem von unterwegs aus auf Beats 1 oder andere Radiostationen in Apple Music zugreifen.