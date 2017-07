Apple gibt Ausblick auf neue Emojis in iOS 11 und macOS High Sierra

Apples Design-Umsetzung

Vom Kotz-Smiley bis zum T-Rex

Was außerdem noch kommt

Wie sehr die Kommunikation über kleine, stilistische Bildchen anstatt Wörter aus Buchstaben bereits in den Alltag der Menschen übergegangen ist, kann man nicht zuletzt daran sehen, dass es tatsächlich inzwischen einen Welt-Emoji-Tag gibt. Anlässlich dieses »Feiertages« hat Apple heute Nacht einen Vorgeschmack auf 19 Emojis gegeben, die im Herbst mit der Einführung von iOS 11 und macOS High Sierra auf iPhone, iPad und Mac kommen. Dabei handelt es sich nur um eine kleine Teilmenge der Neuankömmlinge, denn das Unicode-Konsortium hat nicht weniger als 56 neue Bildchen in Version 10 des Standards aufgenommen (MTN berichtete: ).Die Vorgaben des Konsortiums sind allerdings nur Thema, Benennung und grundsätzliches Aussehen der kleinen Bildchen. Die genaue Ausführung ist den Entwicklern der verschiedenen Betriebssysteme vorbehalten, deswegen sehen die gleichen Emojis auf Apples iOS anders aus als etwa unter Android.Zu den von Apple gezeigten Bildern gehören etwa vier neue Ausführungen des typischen Smileys. In ihnen freut er sich Sterne, führt ein verrücktes Grinsen vor, lässt seinen Kopf explodieren oder stülpt sein Innerstes nach außen. Es ist nicht schwer zu prophezeien, dass insbesondere der letztgenannte Kotz-Smiley in vielen Unterhaltungen eine große Karriere hinlegen dürfte.Weitere Bilder umfassen Sagengestalten wie Zombies, Elfen oder einen Dschinn, Tiere wie Zebras oder den Tyrannosaurus Rex oder neue Menschensymbole wie eine stillende Mutter, eine Kopftuchträgerin, einen Yoga-Fan und einen Bartträger. Wie üblich gibt es die menschlichen Emojis jeweils in männlich und weiblich, sowie in einer Reihe von abgestuften Haut- und Haarfarben.Apples hier gezeigten Design-Umsetzungen unterscheiden sich leicht von den Samples , die das Unicode-Konsortium auch für Apples übliches Design angefertigt hat. Zu denjenigen Bildchen, die Apple nun noch nicht gezeigt hat, die aber ebenfalls in die kommenden Systeme integriert werden, zählen ein Smiley mit erhobener Braue, ein schimpfender Smiley, ein Monokel-Smiley, Kinder, alte Menschen, Magier, Feen, Vampire, Wassermänner, Sauna-Fans, Kletterer, verschiedene Hand-Symbole, ein Gehirn, ein Igel, weitere Dinosaurier, ein UFO, die Flaggen der britischen Teilstaaten sowie diverse Nahrungsmittel, inklusive der Brezel.Weiterführende Links: