iMovie und Clips für iOS unterstützen jetzt Dark Mode und weitere neue Features

Clips mit neuen Emoji-Stickern

iMovie unterstützt externe Speichermedien

Apple hat Updates für iMovie und Clips im iOS App Store veröffentlicht. Die neuen Versionen der kostenlosen Apps arbeiten jetzt unter anderem auch im Dark Mode, der mit iOS 13 und iPadOS Einzug gehalten hat. Außerdem gibt es eine ganze Reihe weiterer Neuerungen.Die kostenlose App zum Erstellen und Teilen von kurzen Videos unterstützt auf iPhone und iPad in der aktuellen Version 2.0.7 jetzt nicht nur den systemweiten Dark Mode, sondern nutzt auch das neue Share-Sheet von iOS 13 und iPadOS. Darüber hinaus kann man die Clips mit 19 animierten Emoji-Stickern aufpeppen, zum Beispiel rotierenden Herzen, hüpfenden Noten oder Knallbonbons mit Konfetti. Rechtzeitig zu den Feiertagen, die wie etwa Weihnachten am Jahresende anstehen, spendiert Apple drei neue Plakatstile, zum Beispiel eine Karte mit geprägter Schneeflocke, brennende Kerzen und ein rotes Kuvert für das neue Mondjahr. Clips im iOS App StoreWichtigste Neuerung in iMovie, der App für die Videobearbeitung auf iPhone und iPad, ist neben dem Support des Dark Mode die Unterstützung von externen Datenträgern, welche Apple mit iOS 13 und iPadOS zur Verfügung gestellt hat. iMovie hat somit jetzt Zugriff auf Dateien, die sich auf externen Festplatten, SD-Karten oder USB-Sticks befinden. Voraussetzung ist natürlich, dass man über ein entsprechendes Speichermedium mit Lightning-Anschluss oder einen passenden Adapter verfügt. Darüber hinaus passt die App nun Musik beim Hinzufügen automatisch an die Länge des Videos an. Zudem nutzt auch iMovie jetzt das neue Share-Sheet von iOS 13 und iPadOS. iMovie im iOS App Store