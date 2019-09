iPadOS 13: Die ersten Nutzerrückmeldungen (mit Umfrage)

Freudige Stimmung in den Foren

Zuverlässiger als iOS 13, wie es scheint

Auch das iPad hat nun ein eigenes Betriebssystem, seit dem gestrigen Abend können alle Nutzer iPadOS 13.1 laden. Für unterstützte iPhones war die neue Systemgeneration bereits in der Woche zuvor erschienen, gestern zogen beide Varianten auf Version 13.1 gleich. Wie üblich werfen wir kurz nach Freigabe eines großen Systemupdates einen Blick darauf, welche Erfahrungen Nutzer bislang machten und wie die aktuelle Stimmungslage aussieht. Zunächst einmal, was seit einigen Systemgenerationen Standard ist: Bis auf die bekannten Fehlermeldungen direkt nach Apples Freischaltung des Updates lief die Aktualisierung reibungslos und schnell. Einige Nutzer mussten das Gerät neu starten, um die neue Version laden zu können, schwerere Probleme gab es nicht.Insgesamt ist die Stimmung in den diversen Foren eindeutig positiv. Schon anlässlich der Präsentation von iPadOS im vergangenen Juni waren viele Nutzer angesichts der neuen Ausrichtung beglückt. Nach Freigabe des Systems hält diese Stimmung offensichtlich an. Viele Anwender loben die Performance des Systems und auch der Dark Mode machte sich direkt viele Freunde. Apples Entscheidung, mit der iPad-Version von Safari fortan Desktop- anstatt Mobilseiten anzufragen, stößt ebenfalls auf Gegenliebe der Nutzerschaft. Ob sich das iPad nun tatsächlich in mehr Lebenslagen als Computer-Ersatz nutzen lässt, wird man erst in einigen Wochen abschätzen können. Momentan dominiert natürlich freudiges Ausprobieren – der Versuch ernsthafter Arbeit mit den neuen Produktivitäts-Features kommt erst noch.Dass Apple direkt mit iPadOS 13.1 begann und nicht ebenfalls erst Version 13.0 veröffentlichte, war aus qualitativen Gründen sicherlich eine gute Entscheidung. Zahlreiche Bugs, die iOS 13 aufwies, sind in iPadOS 13.1 (und natürlich iOS 13.1) nicht mehr vorhanden. Wie gestern bereits berichtet, besteht aber noch ein potenzielles Sicherheitsproblem, welches Apple mit einem weiteren Update angehen will (siehe ). Wer noch einmal alle neuen Funktionen in Aktion sehen möchte, wird in dieser am heutigen Morgen erschienenen Meldung fündig: