iPadOS 13.1 und iOS 13.1 ab sofort verfügbar – die Neuerungen der Systeme

iOS 13.1 – einige Funktionsverbesserungen

iPadOS 13.1 – das iPad bekommt Flügel

Nicht einmal eine Woche liegt der letzte Update-Abend zurück, da läutet Apple bereits ein weiteres Mal die Glocken und veröffentlicht das erste große Update für iOS 13. Zwischen den beiden Releases lagen somit gerade einmal fünf Tage. Während Apple mit iOS 13.1 Funktionen nachliefert, die offensichtlich nicht rechtzeitig fertig geworden waren, gibt es für iPad-Nutzer nun zum ersten Mal die Möglichkeit, auf die neue Systemgeneration umzusteigen. Wie üblich gilt der Ratschlag, vor den Aktualisierungen noch einmal in den Systemeinstellungen unter iCloud zu überprüfen, ob es ein aktuelles Backup gibt. Gleiches gilt für Nutzer, die ihre Backups über den Mac und nicht via iCloud anlegen. Sollte doch etwas bei der Aktualisierung schiefgehen, so hat man zumindest alle Daten auf dem neuesten Stand.Zunächst für den 30. September geplant, jetzt schon eine Woche früher verfügbar: iOS 13.1 lässt sich ab sofort für alle iPhones ab der 2015er Baureihe (iPhone 6s inkl. iPhone SE) laden. Zu den neuen Funktionen von 13.1 (iPhone und iPad) zählen unter anderem Audio Sharing für Beats-Kopfhörer (zwei Devices gleichzeitig verbinden), Shortcuts Automations, Richtungserkennung von AirDrop (Zielgerichtetes Übertragen von Dateien) und Simulation von 3D Touch oder Long Press per angeschlossener Maus. Außerdem beseitigte Apple diverse Fehler, die während der Betaphase von iOS 13 nicht mehr beseitigt werden konnten.iPadOS 13.0 wurde zwar drei Monate lang getestet, jedoch nie veröffentlicht. Die Markteinführung startet stattdessen direkt mit iPadOS 13.1. Apple widmet dem Tablet erstmals ein eigenes Betriebssystem. Auch wenn iOS und iPadOS weitestgehend baugleich sind und sich während der Betaphase dieselben Buildnummern teilten, ist dies ein wichtiger Schritt. Apple dokumentiert damit, das iPad nicht nur als Produktivitätsgerät bewerben, sondern es auch als solches ausrichten zu wollen. iPad-spezifische Neuerungen gibt es daher jede Menge, Anpassungen wie der neue Dark Mode stehen natürlich auf beiden Plattformen zur Verfügung.