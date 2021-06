iMac M1 überzeugt mit niedrigem Stromverbrauch und geringer Wärmestrahlung

Apple mit Daten zum Stromverbrauch und zur Wärmestrahlung des neuen iMacs

iMac M1 zeigt sich energiesparsam

iMac M1 gibt vergleichsweise wenig Wärme ab

Als die ersten Macs mit Apples M1-Chip zum Verkauf standen, staunten die Kritiker nicht schlecht: Neben den beeindruckenden Leistungsdaten, welche der ARM-Prozessor aufbieten kann, ist es vor allem die Energieeffizienz, die überzeugt. So verspricht Apple für das MacBook Pro M1 bis zu 20 Stunden Wiedergabe von Filmen über die hauseigene TV-App. Für Besitzer eines iMac M1 spielen Laufzeiten natürlich keine Rolle, trotzdem freuen sich auch diese über eine möglichst effiziente Leistungsaufnahme. Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung des All-in-One-Rechners nennt Apple erstmals konkrete Daten in dieser Sache.Vielfach berücksichtigen potenzielle Käufer den Energiehunger von Geräten: „Stromfresser“ finden einerseits wegen ihrer ökologischen Bilanz wenig Anklang, andererseits schlägt sich deren Betrieb auch auf die Energiekosten nieder. Apple informiert im Rahmen diverser Support-Dokumente über den Stromverbrauch und die Wärmeabstrahlung von Macs. Der neue iMac mit 24-Zoll-Display tauchte bislang noch in keiner dieser Listen auf – und tut das auf der deutschen Support-Seite auch weiterhin nicht. Das auf Englisch verfasste Dokument beinhaltet aber neuerdings Angaben zu diesen beiden Eigenschaften – die Werte können sich durchaus sehen lassen.Der iMac M1 benötigt im inaktiven Zustand 43 Watt. Das liegt ein wenig unter dem Wert des Vorgängers: Der 2019 veröffentlichte iMac mit einem 21,5 Zoll großen Retina-Display verzeichnet eine Leistungsaufnahme von 47 Watt. Läuft die CPU unter Volllast, ist der Unterscheid weit größer: Der iMac M1 verschlingt 80 Watt mit der 7-Kern-GPU, beim 8-Kern-Äquivalent sind es 84 Watt. Beim iMac 21,5" (2019) beträgt dieser Wert knapp das Doppelte: 166 Watt beansprucht dieses Gerät unter Höchstlast für sich.Auffallend sind auch die Unterschiede bei der Wärmeabstrahlung. Der Intel-Mac macht sich eine relativ hohe thermische Strahlung bemerkbar: 161 BTU/h sind es im Ruhezustand, satte 568 BTU/h bei Vollauslastung. Auch in dieser Disziplin zeigt der sich iMac M1 bescheidener: 147 BTU/h sind es im inaktiven Zustand, unter Maximallast kommt der Rechner nur auf 274 bis 286 BTU/h. Im Vergleich zum Mac Pro (2019) sind übrigens sämtliche dieser Werte recht niedrig: Die „Käsereibe“ bringt es auf bis zu 902 Watt und 3076 BTU/h.