iMac M1: Viele Modelle im Apple Refurbished Store erhältlich

Fast alle Farben im Refurbished Store verfügbar

Günstigster iMac für 1.229 Euro

Bis zu 1 TB Speicher und 16 GB RAM – aber nicht in Kombination

Während viele noch immer auf einen iMac mit mindestens 27 Zoll Bildschirmdiagonale und ARM-Chip warten, ist das Schwestermodell mit 24 Zoll großem Display und einer Auflösung von 4,5K bereits seit einiger Zeit auf dem Markt: Im April 2021 konnten die ersten Geräte vorbestellt werden, im August fand sich erstmals ein iMac M1 im Apple Refurbished Store. Mittlerweile sieht die Lage weit besser aus: Etliche Varianten des generalüberholten Rechners lassen sich direkt über Apple bestellen, binnen weniger Tage werden die Geräte an die Kunden geliefert.Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell weist sich der aktuelle iMac bereits auf den ersten Blick als die neueste Baureihe aus: Die Wölbung auf der Rückseite wich einem flachen und kantigen Design und das Netzteil ist nicht im Rechner integriert. Außerdem bewies Apple Mut zur Farbe: Insgesamt sieben unterschiedliche Optionen stehen zur Verfügung, wenngleich im Refurbished Store eine Variante fehlt. Wer das klassische und gediegene Silber vorzieht, muss weiterhin ein neues Gerät bestellen – oder auf andere Verkaufsplattformen ausweichen, welche generalüberholte Produkte anbieten.Den günstigsten Einstieg markiert der iMac in der Farbe Rosé – für 1.229 Euro erhalten Käufer acht GB RAM sowie eine SSD, die mit 256 GB Speicher eher knapp bestückt ist. Nutzer müssen noch einige weitere Kompromisse eingehen: Das Netzteil verfügt im Gegensatz zu höherpreisigen iMac-Modellen über keinen Ethernet-Anschluss und das Magic Keyboard lässt einen Sensor für Touch ID missen. Die GPU stützt sich auf sieben und nicht acht Kernen – im Alltag ist diese Einschränkung aber normalerweise ver­nach­läs­sig­bar. iMac M1 (256 GB, Rosé) für 1.229 Euro im Apple Refurbished StoreBei nahezu allen anderen Modellen erhalten Käufer acht GPU-Kerne und Touch ID. Wem 256 GB Flash-Speicher ausreichen, kann sogar aus dem Vollen schöpfen: Der All-in-One-Rechner ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und preislich durchaus fair – 1.419 Euro ruft Cupertino für diese Konfiguration des iMacs auf. iMac M1 (256 GB, Violett) für 1.419 Euro im Apple Refurbished Store iMac M1 (256 GB, Gelb) für 1.419 Euro im Apple Refurbished Store iMac M1 (256 GB, Blau) für 1.419 Euro im Apple Refurbished StoreWeitere Farbvarianten (Orange, Grün) sind ebenfalls erhältlich: Wer auf eine SSD mit mehr Speicherplatz schielt, ist bei den Modellen mit 512 GB besser aufgehoben. Diese kosten 1.609 Euro, am Arbeitsspeicher ändert sich jedoch nichts – auch hier sind es acht GB. iMac M1 (512 GB, Gelb) für 1.609 Euro im Apple Refurbished Store iMac M1 (512 GB, Grün) für 1.609 Euro im Apple Refurbished Store iMac M1 (512 GB, Blau) für 1.609 Euro im Apple Refurbished StoreVorsicht ist bei einigen Modellen im Refurbished Store geboten, welche 1.809 Euro kosten: Einige der iMacs verfügen über eine SSD mit einem TB Speicher – in diesen Fällen müssen sich Anwender aber mit acht GB RAM zufriedengeben. Bei den anderen Konfigurationen kommen nur 512 GB Flash-Speicher zum Einsatz, dafür wartet ein Unified Memory von 16 GB auf den Käufer. iMac M1 (1 TB, 8 GB RAM, Violett) für 1.809 Euro im Apple Refurbished Store iMac M1 (512 GB, 16 GB RAM, Violett) für 1.809 Euro im Apple Refurbished Store