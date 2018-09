iFixIt zerlegt das iPhone Xs und iPhone Xs Max: Neues Antennenband und Power-Controller von Apple

Neues Antennenband, Unterschiede im Akku-Design

Aktualisierung

Nach dem gestrigen Zerlege-Video hat jetzt auch iFixIt das iPhone Xs sowie iPhone Xs Max auseinandergenommen und die Prozedur gewohnt detailliert dokumentiert. Außer den vom YouTube-Video schon bekannten Erkenntnissen fördert iFixIt auch einige neue Entdeckungen zutage.Das Innenleben der neuen OLED-Topmodelle erinnert in vielen Bereichen an das iPhone X von 2017. Nur an einigen Stellen gibt es Optimierungen. Dazu gehört eine Änderung am Antennendesign, die potenziell für schnellere Datenübertragungen via Mobilfunk sorgt. Apple integrierte ein zusätzliches Antennenband an der Position, die beim iPhone X das linke Mikrofon einnimmt. iFixit zufolge ist das optimierte Antennendesign höchstwahrscheinlich für Gigabit LTE vonnöten. Das neue Band könnte zudem dem allgemeinen Mobilfunkempfang zugute kommen.Ein deutlich sichtbarer Unterschied zwischen dem iPhone Xs und dem iPhone Xs Max ist der Akku. Während die Batteriekomponente beim iPhone Xs aus einem einzelnen L-förmigen Block besteht, sind im iPhone Xs Max zwei getrennte Akku-Komponenten verbaut. Der einzelne Akku-Block des iPhone Xs könnte die Erklärung dafür sein, warum sich das fast gewichtsgleiche iPhone X von 2017 subjektiv leichter anfühlt als der Nachfolger. Beim iPhone X von 2017 besteht der Akku – genauso wie der des iPhone Xs Max – aus zwei Bauteilen.Zudem gibt es weitere Abweichungen beim iPhone Xs Max im Vergleich zum kleineren Modell. Die 6,5-Zoll-Variante verfügt exklusiv über einen von Apple entwickelten Power-Controller. Außerdem ist die Taptic Engine größer als die des iPhone Xs.iFixIt vergibt als abschließende Reparaturwertung 6 von 10 möglichen Punkten. Auf der Habenseite stehen das für „kritische“ Display- und Akku-Ersetzungen ausgelegte Design. Abzüge gibt es, weil das Glas auf Vorder- und Rückseite bei Stürzen anfälliger als andere Materialien für Schäden ist.Der deutsche Reparaturanbieter kaputt.de hat uns ein Video zur Verfügung gestellt, das ebenfalls alle Schritte zeigt, um ins Innenleben des iPhone Xs zu gelangen.