MTN-Live-Test: Erste Eindrücke vom neuen iPhone Xs

Unboxing

Das Gold-Gehäuse

Gewicht

Hüllen vom iPhone X

Die Performance von Face ID

Die Kamera - deutlich bessere Vorschau

Diese News wird laufend ergänzt…

Neben der Apple Watch Series 4 kam soeben auch ein brandneues iPhone Xs mit 5,8"-OLED-Bildschirm in der MacTechNews.de-Redaktion an. Lesen Sie hier die ersten Eindrücke von Apples neuer Smartphone-Generation.Beim iPhone 8 in Gold waren viele Kunden überrascht – die Gehäusefarbe wirkte mehr Rosa als Gold. Auch beim iPhone Xs ist dies zumindest auf der Rückseite nicht anders – in weichem Licht sieht diese nach wie vor Rosa aus. Lichtreflektionen auf der Rückseite schimmern aber beim neuen Modell in Gold. Der Rahmen des goldenen Xs hat aber keinen Rosa-Stich, sondern erinnert wirklich an Gold mit einer leichten Tendenz zu Kupfer. Insgesamt macht das iPhone Xs aber einen sehr wertigen Eindruck.Obwohl das iPhone X und iPhone Xs ein sehr ähnliches Gewicht auf die Waage bringen (Gemessen 175 vs. 176 Gramm, Apples Angaben 174 vs. 177 Gramm), fühlt sich das iPhone Xs schwerer an – mehrere Personen hier im MTN-Büro bestätigten diesen Eindruck. Unter Umständen lässt sich der Eindruck durch den nun aus einer Zelle bestehenden Akku erklären, so dass sich das Gewichtsverhältnis an der Ober- und Unterseite unterscheidet.Wir haben einmal ausprobiert, ob eine Hülle vom iPhone X auch für das iPhone Xs verwendet werden kann (Original Apple-Leder-Hülle für iPhone X). Es geht, allerdings ist die Kamera beim Xs leicht größer, so dass diese etwas in die Hülle gezwängt werden muss.Apple bewirbt beim iPhone Xs und Xr die gesteigerte Performance von Face ID – dies soll erheblich schneller arbeiten als beim iPhone X. Diverse von uns durchgeführte Tests mit dem gleichen Gesicht zeigten aber, dass der Performance-Vorteil nicht messbar ist. Selbst nach dutzenden Versuchen konnten wir keinen Geschwindigkeitsvorteil messen.Fotografieren mit dem iPhone Xs ist bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich angenehmer: Während beim iPhone X während des Fotografierens in der Foto-Vorschau deutliches Rauschen erkennbar ist, scheint das iPhone Xs bereits bei während der Vorschau diverse Bildverbesserungsmechanismen zu aktivieren. Dies scheint durch die Nutzung der Neural Engine des A12-Bionic-Chips des iPhone Xs möglich zu sein.