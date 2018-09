iPhone Xs von innen und in Einzelteilen: Erstes Zerlege-Video erschienen

Diesmal geht die Krone des schnellsten Zerlege-Berichts eines neuen Apple-Gerätes nicht an iFixIt. Stattdessen wartet ein aus den Niederlanden stammender Reparaturdienst mit den ersten Videos vom Innenleben des iPhone Xs auf. Wer am Partyspiel "Gebrauchsanleitungen auf Niederländisch vorlesen" Spaß hat, wird sicherlich auch gerne den niederländischen Erklärungen im Video lauschen. Die wichtigsten Informationen gehen allerdings auch ohne Sprachverständnis aus den gezeigten Bildern hervor. Der Techniker demonstriert, welche Schrauben man lösen muss, um Reparaturen im Falle eines Defektes durchzuführen.Wie üblich ist der Akku die größte Einzelkomponente die es zu sehen gibt, nachdem das Display vom Gehäuse gelöst wurde. Die Akkubeschriftung bestätigt, dass Apple eine Kapazität von 10,13 Wattstunden wählte. Damit liegt der Wert des iPhone Xs geringfügig unterhalb eines iPhone X (10,35 Wh) und eines iPhone 8 Plus (10,28 Wh). Da das Gesamtsystem aber energieeffizienter arbeitet, stieg dennoch die Nutzungsdauer mit einer Akkuladung. Das Zerlegevideo geht auf alle Einzelkomponenten ein und zeigt, wie viele Chips und Bauteile Apple im dünnen Gehäuse unterbringen kann.Im Vergleich zu vorherigen Generationen gestaltet sich das Öffnen des Gehäuses etwas schwieriger, da Apple zusätzliche Dichtungen anbrachte. Dadurch ist das iPhone Xs aber auch noch besser gegen Wasser geschützt und hält nun ohne Beschädigung eine halbe Stunde lang bei zwei Meter Wassertiefe aus. In der Praxis dürfte es allerdings noch mehr sein, denn bei Angaben zur Wasserdichtigkeit sind Hersteller normalerweise immer eher zu vorsichtig.Die Auslieferung des iPhone Xs beginnt morgen, das iPhone XR lässt hingegen noch einen weiteren Monat auf sich warten. Apples offizieller Lieferprognose zufolge muss man sich allerdings auch bei der Bestellung eines iPhone Xs oder iPhone Xs Max inzwischen bis zur zweiten Oktoberwoche gedulden – die Lieferzeiten sind spürbar gestiegen.