iFinance 4.5 mit Kategorie-Assistenten und Unterstützung der Miles&More-Kreditkarte

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat ein weiteres größeres Update für die beliebte Finanzverwaltung und Banking-App iFinance ( ) veröffentlicht. Neben Online-Abruf von Konten sowie Überweisungen bietet iFinance auch eine Vielzahl an Auswertungen. Damit iFinance beantworten kann, wofür das meiste Geld ausgegeben wurde, gibt es zahlreiche Kategorien – sowohl vorgefertigte (z.B. Auto, Lebensmittel) als auch vom Nutzer frei anzulegende. Die neue Version 4.5 bringt jetzt zusätzlich den "Kategorie-Assistenten" mit, der importierte Buchungen analysiert und dann Kategorien vorschlägt. Auf diese Weise lassen sich komfortabel allen Kontobewegungen Kategorien zuordnen und damit wesentlich aussagekräftigere Auswertungen bieten.Eine weitere neue Funktion aus iFinance 4.5 ist Unterstützung der Miles&More-Kreditkarte, nachdem seit Anfang des Jahres auch die Amazon-Kreditkarte mit iFinance funktioniert. Damit ist es möglich, die Kartenumsätze genauso abzurufen, wie es auch bei herkömmlichen Konten erfolgt. Wer sich fragt, warum viele namhafte Kreditkarten erst nach und nach Einzug in iFinance erhalten: Anders als bei den meisten Banken gibt es keine allgemeine Schnittstelle, stattdessen muss immer eine individuelle Anbindung erfolgen.Um die Datenbank zu schützen, unterstützt iFinance für Mac zusätzlich auch Touch ID (iFinance für iPad und iPhone konnte das natürlich schon lange). Anstatt per Kennwort-Eingabe kann die Datenbank dann auch per Fingerabdruck entsperrt werden. Außerdem gibt es Verbesserungen bei der Lesbarkeit und Darstellung von umfangreichen Berichten, die nun zudem auch Durchschnittswerte pro Monat anzeigen.iFinance 4.5 für Mac und iFinance 4.5 für iPhone/iPad sind kostenlose Updates für alle Kunden der Version 4. Für Neukunden gibt es bis zum 9. Dezember einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent. iFinance für Mac kostet in diesem Zeitraum nur 19,99 Euro, wohingegen der Preis von iFinance für iPhone/iPad auf 4,99 Euro gesunken ist.Weiterführende Links: