Zweimal knicken, bitte: Xiaomi zeigt ein Doppelfalz-Handy

Smartphone hat noch keinen Namen

Anderer Ansatz als Royole

Zurzeit nur ein Prototyp

Android noch nicht vollständig angepasst

Faltbare Smartphones scheinen in der Tat der neue Trend zu werden: Nach dem bislang eher unbekannten Hersteller Royole, der auf der CES ein solchen Handy präsentierte, zeigt jetzt auch Branchengröße Xiaomi ein entsprechendes Gerät. Besonderheit dabei: In einem vor kurzem veröffentlichten Video ist zu sehen, dass es an zwei Seiten gefaltet werden kann.Xiaomi-Präsident Lin Bin höchstpersönlich demonstriert in dem nicht ganz eine Minute langen Clip das noch namenlose Smartphone. Auf den ersten Blick wirkt das Gerät wie ein Tablet, auf dem ein ganz normales Android läuft. Dann jedoch dreht Bin es in die Horizontale und klappt links und rechts die Seiten nach hinten um. Dabei läuft die gerade aktive App weiter, passt sich allerdings dem neuen Format der Frontseite an. Die Rückseite zeigt nur noch den Hintergrund des Homescreens.Der in Peking beheimatete Smartphone-Hersteller verfolgt mit seinem Falthandy somit offenbar einen etwas anderen Ansatz als Royole. Deren Gerät wird lediglich einmal in der Mitte gefaltet, wodurch die Seiten im eingeklappten Zustand nicht ganz plan aufeinanderliegen. Beim Xiaomi-Handy ist das anders, zusammengefaltet wirkt es dadurch deutlich kompakter und sieht tatsächlich wie ein - allerdings naturgemäß ziemlich dickes - Smartphone aus.Bei Xiaomis Falthandy handelt es sich allerdings zurzeit noch um einen Prototyp. Das sagte Lin Bin, der Präsident des Unternehmens, einem Bericht des Portals Fonearena zufolge. Mit dem Video will der Hersteller zunächst ausloten, ob ein derartiges Gerät auf Interesse stößt. Sollte das der Fall sein, könnte es in nicht allzu ferner Zukunft auf den Markt kommen.Auf Xiaomis faltbarem Smartphone läuft, wie in dem Video zu sehen ist, ein noch nicht vollständig auf die Besonderheiten des Geräts angepasstes Android. Im Rahmen der Weiterentwicklung könnten beispielsweise auf der Rückseite, die im zusammengeklappten Zustand derzeit nur den Homescreen-Hintergrund präsentiert, auch Apps laufen oder zusätzliche Informationen angezeigt werden. Ob Xiaomi das faltbare Smartphone auf dem Mobile World Congress zeigen wird, der Ende Februar in Barcelona stattfindet, ist zurzeit nicht bekannt.