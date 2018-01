iOS 11: Verbreitung und Vergleich mit iOS 10

iOS 10 verbreitete sich schneller als iOS 11

Weiterhin kein Vergleich zu Android

Apple registriert über den iOS App Store, von welchen Geräten aus darauf zugegriffen wird. So errechnet der Konzern regelmäßig, wie weit verbreitet die verschiedenen iOS-Versionen unter den tatsächlich (für den App Store) genutzten iPhones und iPads ist. Inzwischen hat iOS 11 einen Anteil von 65 Prozent erreicht, zwei Drittel der aktiven Nutzer haben also aktualisiert. Die Vorgängerversion iOS 10 kommt nur noch auf 28 Prozent, noch ältere Versionen teilen sich die verbleibenden sieben Prozentpunkte.Richtig einordnen kann man diese Werte allerdings erst, wenn man sie in Relation zu früheren Jahren setzt. Diesbezüglich bleibt der Befund der letzten Monate bestehen, dass iOS 11 deutlich langsamer an den Kunden kommt als iOS 10. 2017 vermeldete Apple bereits Anfang Januar, dass mehr als drei Viertel aller Nutzer das Update bereits durchgeführt haben (MTN berichtete: ). In der Folgezeit erhöhte sich dieser Wert bis auf 86 Prozent, bis iOS 11 an den Start ging.Die geringere Verbreitungsgeschwindigkeit von iOS 11 dürfte nur zu einem sehr kleinen Teil auf die benutzte Hardware zurückzuführen sein. Lediglich iPhone 5 und 5c, sowie das iPad der 4. Generation sind aus der Kompatibilitätsliste geflogen. Viel eher liegt die (vergleichsweise) Update-Zurückhaltung an dem Zwang zu 64-Bit-Apps. Ältere, lange nicht aktualisierte Apps, die nur für 32-Bit-iPhones und -iPads gestrickt sind, starten unter iOS 11 nicht mehr. Einige von ihnen sind für manche Nutzer aber nicht verzichtbar. Außerdem sorgten immer wieder Berichte über Fehler in iOS 11 für Skepsis.Nichtsdestotrotz bleiben iOS-Versionen Spitzenreiter, wenn es darum geht, Kunden zum raschen Update zu bewegen. Bei der Android-Konkurrenz dauert es aufgrund der Vielzahl an Hardware-Herstellern und den entsprechenden Android-Ausführungen viel länger, bis neue Versionen an den Nutzer kommen. So ist iOS 11 beispielsweise schon stärker verbreitet als die neuesten drei (!) Android-Versionen zusammen.Weiterführende Links: