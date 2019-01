Zurück in die Erfolgsspur: Analyst empfiehlt Senkung der iPhone-Preise

China ist äußerst wichtiger Markt



Tim Cook sollte die iPhone-Preise senken, sagt ein Analyst.

Tim Cook sollte die iPhone-Preise senken, sagt ein Analyst.Foto: Apple

"Alarmstufe Rot"

Streamingdienst braucht Inhalte

Apples Umsatz in China schwächelt. Mit einer Senkung der iPhone-Preise könnte das Unternehmen dem entgegenwirken und wieder auf die Erfolgsspur einbiegen. Diese Empfehlung sprach jetzt Dan Ives aus. Der Managing Director des Finanzdienstleisters Wedbush Securities legt Cupertino außerdem nahe, eine Filmfirma zu übernehmen.In einem Interview mit Cheddar TV sagte Ives, China sei für Apple ein äußerst wichtiger Markt. Deshalb erwarte man in den kommenden Monaten weitere Preissenkungen beim iPhone XR. In den vergangenen Tagen hatten einige Händler im Reich der Mitte bereits mit Rabatten von bis zu 20 Prozent auf iPhone 8, 8 plus und XR versucht, den Absatz anzukurbeln.Ives zufolge sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, denn in China herrsche für Cupertino derzeit "Alarmstufe Rot". Konkurrenten wie unter anderem Huawei und Xiaomi böten deutlich günstigere Geräte an als Apple. Preissenkungen seien daher ein probates Mittel, um zumindest die Bestandskunden bei der Stange zu halten und zu verhindern, dass sie zu den Mitbewerbern abwanderten.Darüber hinaus ist man bei Wedbush Securities davon überzeugt, dass der Erfolg von Apples für die nahe Zukunft erwarteten Videostreamingdienst von Quantität und Qualität der Inhalte abhängen wird. Cupertino hinkt in dieser Hinsicht deutlich den etablierten Anbietern wie Netflix, Amazon, Disney oder Hulu hinterher. Einziger Ausweg, so Ives, ist die Übernahme einer etablierten Filmfirma mit einem großen Portfolio an Inhalten. Mögliche Kandidaten seien A24, Lionsgate und Sony Pictures - aber auch Viacom/CBS oder MGM kämen hierfür in Frage. Für sehr unwahrscheinlich hält Ives die Möglichkeit einer Übernahme von Netflix oder Disney.