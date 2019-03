Zum Frühlingsstart: Neue iPhone-Hüllen, iPad-Cover und Watch-Armbänder im Apple Store

Silikon- und Akku-Hüllen in neuen Farben



Quelle: Apple Store Quelle: Apple Store

iPad-Cover mit Frühlingsfarben



Quelle: Apple Store Quelle: Apple Store

Neue Armbänder für die Apple Watch



Quelle: Apple Store Quelle: Apple Store

Pünktlich zum Frühlingsanfang hat Apple neue iPhone-Hüllen, iPad-Cover und Armbänder für die Apple Watch veröffentlicht, die mit ihren frischwirkenden Farben auf die beginnende Jahreszeit einstimmen sollen. Nachdem das Unternehmen heute bereits eine neue Generation der AirPods zum Verkauf freigab, sind auch die zusätzlichen Hüllen, Cover und Armbänder im Apple Store verfügbar. Für das iPhone XS Max gibt es zudem ein Akku-Case.Für das iPhone XS sind sowohl neue Silikon- als auch Lederhüllen erhältlich. Nutzer haben fortan eine größere Farbauswahl als zuvor. Bei der Silikon-Variante sind die Varianten Delftblau, Papaya und Minzgrün hinzugekommen (Store: ). Apple bietet das iPhone XS Leder Case auch in den Farbtönen Kornblume, Abendsonne und Flieder an (Store: ).Auch für das iPhone XS Max gibt es zusätzliche Silikon- und Ledercases. Die neuen Farbtöne sind sowohl beim Silikonmodell (Store: ) als auch beim Ledermodell (Store: ) die gleichen wie beim iPhone XS. Außerdem können Kunden das iPhone XS Max Leder Folio in den Farben Kornblume, Abendsonne und Flieder kaufen (Store: ). Darüber hinaus ist das iPhone XS Max Smart Battery Case jetzt auch in der Farbe „Sandrosa“ verfügbar (Store: ).Auch für iPads bietet Apple Zubehör in neuen Farben an. Das Smart Cover für das 10,5" iPad Air ist fortan auch im Farbton Papaya erhältlich (Store: ) – ebenso wie das Smart Cover des iPad mini (Store: ). Hinzu kommt das entsprechende Leder Smart Cover für das iPad Air in Sattelbraun (Store: ). Außerdem wird das Smart Folio für das 12,9-Zoll iPad Pro (3. Generation) jetzt auch in Sandrosa angeboten (Store: ).Folgende Apple Watch-Armbänder hat Apple fortan auch mit dem Farbtönen Kornblume und Abendsonne im Angebot: „44 mm Lederarmband mit Schlaufe“ (Store: ) und „40 mm Modernes Lederarmband“ (Store: ). Bei letzterem kommt noch Flieder hinzu.Das Apple Watch Hermès – 40mm Double Tour Swift-Lederarmband gibt es in den zusätzlichen Farben Étoupe, Rose Sakura/Craie/Argile und Rose Sakura/Craie/Argile (Store: ). Hinzu kommen die gleichen Farben bei den Modellen Apple Watch Hermès – 40 mm Single Tour Swift-Lederarmband (Store: ) und Apple Watch Hermès – 44 mm Single Tour Swift-Lederarmband (Store: ). Auch neue Sportarmbänder, Sport-Loops und Nike-Armbänder stehen über die Neuheiten-Seite des Apple Store zur Verfügung.