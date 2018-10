XS-Fotos: iOS 12.1 korrigiert zu aggressive Glättung

Das nächste iOS-Update hilft

iOS 12.1 steht vor den Toren

Schon bei unserem ersten Test des iPhone Xs direkt nach Auslieferung war uns aufgefallen, dass "Smart HDR" zwar beindruckende Fotos ermöglicht, viele Details in schlechter ausgeleuchteten Bereichen schlicht "weggeglättet" werden. Dies traf nicht nur auf Personenfotos, sondern auch auf den Teppich zu – aus der blaugrauen Raufaser wurde eine uniforme Farbmasse. Schon im September besagten Berichte, dass sich Apple des Problems bewusst ist und die Angelegenheit genauer untersucht. Die Rauschunterdrückung arbeite demnach tatsächlich zu aggressiv – das Bildrauschen ist zwar verschwunden, die Schärfe oft aber auch.Mit dem kommenden iOS-Update gibt es aber sichtbare Verbesserungen. So fiel in der aktuellen Betaversion auf, dass der Algorithmus zur Rauschunterdrückung nun sorgfältiger und nicht mehr ganz so vehement zu Werke schreitet. Vor allem bei Personenfotos macht sich dies bemerkbar, denn Hautpartien erscheinen nicht mehr unnatürlich glatt oder verwaschen. Die Anpassungen gelten für iPhone Xs, iPhone Xs Max sowie das ab Freitag verfügbare iPhone XR.Frühe Testberichte des iPhone XR wurden alle noch auf Grundlage von iOS 12.0.1 angefertigt, das besagte Änderung noch nicht aufweist. Aus diesem Grund gibt es bisweilen auch Kritik an der Darstellung – vor allem beim Anfertigen von Selfies. Wie bei jedem Skandälchen fanden Kommentatoren natürlich auch für die beschriebene Angelegenheit ein "-gate" – diesmal war es "BeautyGate"...Die Veröffentlichung von iOS 12.1 steht unmittelbar bevor. Es wird allgemein damit gerechnet, dass Apple kurz nach dem Event am kommenden Dienstag auf den Startknopf drückt und das Update freigibt. Neben dem sensibler arbeitenden Algorithmus bietet iOS 12.1 auch Unterstützung für Gruppenanrufe in FaceTime und unterstützt die Dual-SIMs der neuen iPhone-Modelle. Vermutlich erscheinen zeitgleich mit iOS 12.1 auch watchOS 5.1 sowie tvOS 12.1 – alle Systeme liegen aktuell in der fünften Beta vor.