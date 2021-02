"Wo ist?" und Aktivierungssperre: Apple bietet vereinfachtes Verfahren zum Abschalten an

Besitzer kann sich selbst aussperren

Alle Möglichkeiten auf einen Blick

Vereinfachtes Verfahren zur Aufhebung

Apple stattet iPhone, iPad und Mac sowie die Apple Watch bekanntlich mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures aus, welche sowohl die Daten als auch die Geräte selbst vor dem Zugriff durch Dritte schützen. Eines dieser Instrumente ist die Aktivierungssperre. Wurde sie eingeschaltet, lassen sich die Devices beispielsweise nicht mehr nutzen, wenn sie gestohlen wurden, sie sind für einen Dieb also wertlos.Sowohl das Abschalten der Aktivierungssperre als auch die Wiederherstellung eines auf diese Art und Weise geschützten Geräts ist nur mithilfe der mit ihm verbundenen Apple-ID und des zugehörigen Passworts möglich. In bestimmten Situationen kann das Sicherheitsfeature aber dazu führen, dass der Eigentümer eines iPhones oder iPads dieses selbst nicht mehr nutzen kann. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn er es gelöscht hat, ohne sich darauf zuvor aus iCloud abzumelden. Der Besitzer ist dann erst einmal ausgesperrt, denn mit dem Gerät selbst lässt sich die Aktivierungssperre nicht mehr entfernen.Apple hält für diese Fälle einige Möglichkeiten bereit, mit denen sich die Aktivierungssperre eines betroffenen Geräts entfernen lässt. Bislang waren Informationen hierzu allerdings auf mehrere Supportseiten verteilt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Deaktivierung der Sicherheitsfunktion mit erheblichem Aufwand verbunden ist, falls der Eigentümer seine Apple-ID und/oder das zugehörige Passwort nicht mehr kennt. Der iPhone-Konzern hat daher jetzt eine neue Webseite erstellt, welche auf einen Blick alle Möglichkeiten aufzeigt und Links zu weiterführenden Informationen enthält.Die Webseite mit dem Titel Aktivierungssperre deaktivieren bietet darüber hinaus ein zusätzliches vereinfachtes Verfahren zum Abschalten des Sicherheitsfeatures mithilfe von Apples Supportabteilung an. Es steht vorerst offenbar nur Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, dürfte aber vermutlich in Zukunft auch in anderen Ländern zum Einsatz kommen. Der Eigentümer des betreffenden Geräts muss hierbei unter "Beginne eine Supportanfrage zur Aktivierungssperre" einige Angaben machen, welche ihn und das Device eindeutig identifizieren, beispielsweise E-Mail-Adresse, Seriennummer, IMEI oder MEID. Nach dem Abschicken des Formulars prüft Apple die Daten, nach erfoglreicher Verifizierung löscht das Unternehmen alle Informationen auf dem Gerät und hebt die Aktivierungssperre auf. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass iPhone oder iPad sich nicht im Modus "Verloren" befinden. Verwaltete Geräte lassen sich auf diese Art und Weise ebenfalls nicht von der Sperre befreien.