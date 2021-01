Kurz: iOS 12.5.1 erschienen +++ Öffnung der "Wo ist?"-App für Drittanbieter

Apple öffnet die "Wo ist"-App für Drittanbieter

iOS 12 wurde zwar bereits durch zwei große iOS-Updates abgelöst, dennoch spendiert Apple dem 2018 veröffentlichten System immer noch regelmäßig Updates. Einerseits handelt es sich um Sicherheitsaktualisierungen, im Dezember kam jedoch auch eine wesentliche neue Funktion hinzu. Die Covid Exposure Notifications, welche monatelang nur für iOS 13.5 und neuer zur Verfügung standen, hielten auch in iOS 12.5 Einzug. Dies ist insofern von großer Bedeutung, als diverse ältere iPhones und iPads nicht mehr auf iOS 13 aktualisiert werden konnten – und damit auch die Grundlage für Covid-Apps wie die Corona-Warn-App fehlte. Bislang ist das ein theoretischer Vorteil, denn die App setzt weiterhin iOS 13.7 voraus. Die offizielle Aussage lautet, man müsse abwarten, das entsprechende Update sei noch in Arbeit. Das soeben erschienene iOS-Update auf iOS 12.5.1 ändert daran auch nichts, denn behoben wird lediglich ein Fehler, der zur Anzeige von Meldungen in der falschen Sprache führen konnte.Eine offizielle Erklärung dieser Art gab es zwar nicht, man kann sich aber an den Fingern abzählen, warum Apple den Schritt geht: Die "Find my"-App wird für Drittanbieter geöffnet – dies wohl nicht ganz freiwillig. Wenn Apple die erwarteten AirTags irgendwann auf den Markt bringt, hätte es ansonsten erneut die Situation gegeben, dass Apple einen klaren Wettbewerbsvorteil ausspielt. Die Integration der Suchetiketten mit der vorinstallierten System-App würde Funktionen ermöglichen, die kein Drittanbieter nachahmen könnte.Anders ausgedrückt: Wenn die Schnittstelle anderen Herstellern verwehrt bleibt, würde Apple Wettbewerbshütern ein weiteres Argument bieten, wie Konkurrenten ausgesperrt werden. Im Juni 2020 rief Apple daher das "Find My Accessory Program" ins Leben, welches in Kürze Früchte trägt. Das erste Produkt mit Unterstützung erscheint zur (virtuellen) CES, nämlich die kabellosen Ohrhörer Belkin SoundForm Pro. Deren Anzeige in der "Wo ist"-App soll genauso funktionieren, als würde es sich um AirPods oder ein anderes Apple-Produkt handeln. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dafür allerdings iOS 14.4 erforderlich, das sich derzeit in der Betaphase befindet.