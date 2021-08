"Wir sind unsympathisch": Epics Marketing-Chef leitete die 'Coalition for App Fairness'

"Wir sind unsympathisch"

700.000 Dollar Gesamtkosten, von Epic geführt

Apple und Google sind große Unternehmen – und die Betreiber der beiden wichtigsten Vertriebsstellen für Apps auf mobilen Geräten. App-Entwickler haben in beiden App Stores ein komplexes Regelwerk zu befolgen, ohne eine realistische Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die 'Coalition for App Fairness' wurde im September 2020 gegründet, um dies zu ändern: Der Zusammenschluss einiger Entwickler, darunter auch Epic, fordert einige Anpassungen bezüglich der App Stores. Unter anderem soll Apple die eigenen Apps nicht mehr bevorzugen oder unliebsame Apps einfach entfernen können. Ferner begehrt die 'Coalition for App Fairness' auch die Senkung der Umsatzbeteiligung von 30 auf 5 Prozent.Doch Epic scheint nicht nur eines der Gründungsmitglieder gewesen zu sein, sondern die 'Coalition for App Fairness' als Werkzeug im Prozess Apple vs. Epic genutzt zu haben. Eine E-Mail von Matt Weissinger, Epics Marketing-Chef, nennt die Intentionen hinter dem Zusammenschluss:Weissinger beschreibt in der E-Mail seine Angst, dass sich Journalisten auf die Seite von Apple und Google schlagen würden: "Wenn es ein Kampf zwischen Großunternehmen und Großunternehmen ist, werden sich die Journalisten auf die Seite von Google und Apple schlagen", so Weissinger. Der Marketing-Chef analysiert weiter: "Wir sind alle zu erfolgreich, um noch als sympathisch zu gelten".Doch dann beschreibt er auch eine mögliche Lösung: Lasst uns eine Koalition bestehend aus ebenfalls betroffenen Entwicklern gründen, denn "leidende" Entwickler wecken Sympathien. Weissinger sagt ferner, dass man sich noch einige wichtige Missionspunkte, abgesehen von der Senkung der "Apple Tax", überlegen solle. Hiermit will Weissinger wohl die Glaubwürdigkeit der Koalition erhöhen.Epic beauftragte die Beratungsfirma "Messina Group" mit der Gründung der 'Coalition for App Fairness'. Obwohl die Koalition so weit wie möglich von Epic getrennt sein soll, traf Weissinger alle wichtigen, täglichen Entscheidungen. Für die Gründung veranschlagte Epic 80.000 bis 100.000 Dollar – hauptsächlich für Befragungen und Werbung. Insgesamt geht Weissinger von 700.000 Dollar Gesamtkosten aus, bis die 'Coalition for App Fairness' ihren Zweck erfüllt hat.Laut einer Aussage von Spotify hat sich Epics Einfluss aber seit der Gründungsphase geändert: Genau wie Spotify ist Epic nur noch ein normales Mitglied mit einer einzelnen Stimme.