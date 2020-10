Wie und wo verkauft Apple eigentlich iPhones? Studie zu den Absatzkanälen und zur Beliebtheit des iPhone SE

Apples Absatzkanäle

Die wichtigen Verkaufsstellen

Das 2016er iPhone SE hatte zwar eine sehr aktive Fangemeinde, dennoch zeigten Statistiken zum Marktanteil der einzelnen iPhone-Baureihen stets, dass es sich um ein Nischenprodukt handelte . Ganz anders sieht es wohl beim 2020er iPhone SE aus, denn diesem bestätigen Marktforscher einhellig hohen Absatz. Den aktuellen Daten von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) zufolge machte das SE im abgelaufenen Quartal weiterhin rund ein Fünftel des gesamten iPhone-Absatzes aus.Die Neuauflage der "Special Edition" kam im April auf den Markt, also vor rund einem halben Jahr. Damit ist es zwar jünger als das iPhone 11, welches den Zahlen nach auf 30 Prozent kommt, setzt allerdings auf den gleichen Chip. Ein wichtiger Hinweis: Angeführte Statistik bezieht sich auf den US-Markt. Das folgende Diagramm zeigt die Zusammensetzung im September-Quartal 2019 und 2020.CIRP hat außerdem Daten, wie sich die Corona-Pandemie auf Apples Verkaufskanäle auswirkte. Kaum überraschend ist sicherlich die Erkenntnis, dass der Online Store nun eine wichtigere Rolle hat. Während vor einem Jahr noch sechs Prozent aller iPhones in Apples Retail-Geschäften und sieben Prozent online verkauft wurden, waren es in diesem Jahr acht Prozent Retail – und ganze 13 Prozent Online. Vor einem Jahr trug Apples eigener Vertrieb somit zu 13 Prozent am Gesamtabsatz bei, im dritten Quartal 2020 hingegen zu 21 Prozent.Auch wenn Apple den eigenen Anteil von 13 auf 21 Prozent ausbaute, geht weiterhin der Großteil der verkauften iPhones über die Mobilfunkanbieter. 71 Prozent aller Käufer beziehen ihr neues iPhone demnach über AT&T, Verizon und andere. Interessanterweise hat sich an der Zusammensetzung aus Retail und Online kaum etwas geändert. Der Anteil des Direktvertriebs ging nur von 51 auf 48 Prozent zurück, online georderte iPhones blieben bei 23 Prozent. Federn lassen musste Apples wichtigster Einzelpartner in der Retail-Branche. Die Kette Best Buy verkaufte im dritten Quartal 2019 noch acht Prozent aller iPhones, in diesem Jahr halbierte sich der Wert.