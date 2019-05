Wie das Internet ohne Amazon aussehen würde

Liste der AWS-Kunden ist lang



Amazons Web Services umspannen die ganze Welt.

Interaktive Weltkarte

WikiLeaks veröffentlicht "Amazon Atlas"

Im Hintergrund des Internets wirkt eine weitgehend unsichtbare Kraft: Amazon Web Services (AWS). Das System aus Servern, Datenleitungen und zahlreichen Cloud-Anwendungen wird weltweit von unzähligen kleinen und mittleren Unternehmen sowie auch den Giganten genutzt. Ohne das weltumspannende Netz des von der globalen Öffentlichkeit in aller Regel nur als Onlinehändler wahrgenommenen Unternehmens gäbe es wahrscheinlich den größten Teil des heutigen World Wide Web überhaupt nicht.Nicht nur Amazon nutzt die hauseigene Cloud, mit deren Hilfe unter anderem der Sprachassistent Alexa seine Dienste verrichtet. Die Liste der AWS-Nutzer liest sich wie ein Who's who der globalen Wirtschaft. Der deutsche Chemieriese Bayer gehört ebenso dazu wie zahlreiche Medienunternehmen, der Streamingservice Netflix und der Burger-Brater McDonald's. Um die Leistungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen, verfügt Amazon auf allen Kontinenten über eigene Rechenzentren und arbeitet darüber hinaus mit etlichen Serverhousing-Anbietern zusammen.Das Unternehmen selbst stellt im Netz eine interaktive Weltkarte mit der Verteilung seiner AWS-Datacenter zur Verfügung. Aus dieser geht nicht nur hervor, dass Amazon mit eigener Hardware in den bevölkerungsreichsten Regionen der Erde vertreten ist. Sie zeigt darüber hinaus auch die Datenleitungen, mit denen die Rechenzentren verbunden sind. Jedes einzelne Element des gesamten Systems ist redundant ausgelegt, so dass mögliche Ausfälle jederzeit kompensiert werden können.Eine noch genauere Liste der Rechenzentren veröffentlichte WikiLeaks bereits im Herbst vergangenen Jahres unter den Namen " Amazon Atlas ". Die Aufstellung enthält zum Teil die exakten Koordinaten der einzelnen Standorte. Sie erlaubt tiefe Einblicke in die Struktur von Amazons Cloud und verdeutlicht eindrucksvoll, wie stark das Funktionieren weiter Teile des Internets heutzutage von den Diensten abhängt, die der einstige Online-Buchhandel anbietet.