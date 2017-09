Wie Google dem iPhone Konkurrenz machen will: HTC-Übernahme geplant

Google verhandelt mit HTC bezüglich Übernahme

Commercial Times

Gesamtpaket aus Software und Hardware à la Apple

Google setzt bislang auf Hardware-Partner

Motorola-Kauf und -Verkauf

Google soll abermals an einem Smartphone-Hersteller interessiert sein. Nachdem der Konzern vor einigen Jahren bereits Motorola kaufte (und später wieder abstieß), geht es jetzt um HTC. Das strauchelnde taiwanische Unternehmen fertigt bereits Googles Pixel-Smartphones. Es wäre ein weiterer Schritt des Suchmaschinen-Riesen hin zu einer engeren Verknüpfung von Android-Software und der dazugehörigen Hardware, um auf dem Smartphone-Premiumsektor konkurrenzfähiger zu werden.Google führt aktuell Verhandlungsgespräche mit HTC, so die chinesische. Es sei noch nicht sicher, ob es am Schluss nur zu einer engeren Partnerschaft oder einer Übernahme von HTCs Smartphone-Sparte kommt. Auch die Option, das komplette taiwanische Unternehmen zu kaufen, werde erörtert.HTC ist finanziell angeschlagen und verzeichnete im letzten Monat den niedrigsten Umsatz seit 13 Jahren. Schon länger halten sich Gerüchte, das Unternehmen suche nach Kaufinteressenten für einzelne Firmensparten oder den gesamten Betrieb.Google soll schon länger den Wunsch hegen, das Hardware-Design und den Produktionsprozess der hauseigenen Android-Geräte stärker zu kontrollieren. Mit einer kompletten Eigenproduktion von Smartphones möchte Google Marktforschern zufolge der Fragmentierung der Android-Plattform entgegenwirken. Vorbild sei Apples eng verwobenes Ökosystem aus Smartphone-Hardware (iPhone) und Betriebssystem (iOS).Google sieht laut Meldungen vor allem im Premiumsektor nur ein hauseigenes, perfekt integriertes Paket aus Soft- und Hardware als ernsthafte Chance, um gegen die Apple-Konkurrenz zu bestehen.Die Nexus-Geräte etwa waren immer ein Gemeinschaftsprodukt von Googles Android-Abteilung und dem jeweiligen Hersteller des Geräts, der das Design der Hardware maßgeblich bestimmte. Zu den Hardwarepartnern gehören seit Jahren asiatische Smartphone-Anbieter wie LG, Huawei und eben HTC. Auch die Hardware der für Herbst erwarteten zweiten Google-Pixel-Generation wird voraussichtlich wieder von den Partnerunternehmen HTC und LG stammen.Google hat bereits Erfahrung mit zugekauften Smartphone-Unternehmen. Der Tech-Gigant kaufte Motorolas Smartphone-Sparte 2011 für 12,5 Milliarden US-Dollar. Drei Jahre später stieß der Konzern Motorola Mobility für 2,9 Milliarden US-Dollar an Lenovo ab, behielt aber viele der Motorola-Patente.