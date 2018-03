Wie Autos der Zukunft bedient werden - zahlreiche Apple-Patente

Müssen Autos grundsätzlich per Lenkrad gesteuert werden? Nicht unbedingt, zumindest wenn es nach einem neuen Apple-Patent geht. Dieses beschreibt, wie der Nutzer eines selbstfahrenden Autos per Geste festlegen kann, was das Auto nun tun soll. Naheliegend sind dabei Handbewegungen, um einen Spurwechsel durchzuführen, langsamer zu fahren oder abzubiegen. Allerdings soll das Portfolio an Steuergesten auch zahlreiche weitere Kommandos beinhalten. Dazu zählen auch die Auswahl eines Parkplatzes oder der plötzliche Sinneswandel, nun doch wieder direkt zum Ausgangspunkt zurückzuwollen.Damit nicht jedes Herumfuchteln während eines Gesprächs direkt zu hektischer Betriebsamkeit des autonomen Autos führt, bleibt die Erfassung der Bewegungen auf eine bestimmte "Interaction Zone" beschränkt. Diese muss erst aktiviert werden, um dann beispielsweise auch ein Menü auf dem Display oder der Windschutzscheibe aufzurufen. Nicht nur direkte Befehle lassen sich damit ausführen, sondern auch Menüs bedienen oder Einstellungen verändern.Dass selbstfahrende Autos Verkehrsregeln beachten und daher Lichtzeichen sowie Verkehrsschilder erfassen, versteht sich von selbst. In einem zweiten Patent mit Bezeichnung " Traffic direction gesture recognition " geht Apple aber auch darauf ein, was im Falle eines Ausfalls von Ampeln ist und ein Polizist auf der Kreuzung Anweisungen gibt. Das System soll dann den Auftrag bekommen können: "Achte auf diese Person und führe die Anweisungen aus!" Gleiches gilt auch, wenn Personen auf der Straße stehen und nach einem Unfall den Verkehr lenken. Winken die Passanten das Auto vorbei, so würde Apples Technologie korrekt reagieren und anschließend vorsichtig das Hindernis passieren.Wenn nicht nur ein autonomes Auto unterwegs ist, sondern ganz viele davon, können selbstfahrende Fahrzeuge ihr Potenzial erst richtig nutzen. Apple schildert in einer weiteren Patentschrift, wie die Kommunikation untereinander funktionieren soll: Vorausfahrende Autos funken wichtige Informationen nach hinten oder die Autos sprechen sich untereinander ab, um die Straße möglichst effizient zu nutzen. Damit hätten autonome Systeme sämtlichen Fahrern aus Fleisch und Blut zumindest eine Sache klar voraus.