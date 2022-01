Wi-Fi 7 erstmals live präsentiert: Neuer WLAN-Standard so schnell wie Thunderbolt 3

Erste Geräte mit Wi-Fi 7 könnten 2023 erscheinen

Übertragungsraten von bis zu 40 Gigabit pro Sekunde

Funknetzwerke, besser bekannt unter den Bezeichnungen WLAN oder Wi-Fi, sind heutzutage allgegenwärtig. Waren sie zu Beginn der Entwicklung noch erheblich langsamer als ihre kabelgebundenen Pendants, haben sie mittlerweile erheblich aufgeholt und bieten Übertragungsgeschwindigkeiten, die vor etlichen Jahren noch Zukunftsmusik waren. Der aktuelle Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) erlaubt einen maximalen Durchsatz von 9,6 Gigabit pro Sekunde, in der Praxis fallen die Raten aber naturgemäß geringer aus.Seit einiger Zeit steht allerdings bereits Wi-Fi 7 in den Startlöchern, auch bekannt als 802.11be. Bislang gab es jedoch lediglich die von IEEE und Wi-Fi Alliance verabschiedete Spezifikation, praktisch eingesetzt wurde der kommende Standard ausschließlich in den Versuchslaboren der Hersteller entsprechender Geräte. Das hat sich jetzt geändert: Der taiwanische Chiphersteller MediaTek präsentierte ausgewählten Kunden und Industriepartnern die neue Technologie im Rahmen einer Live-Demonstration. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. MediaTek rechnet damit, dass bereits 2023 die ersten Geräte verfügbar sein werden, welche WI-Fi 7 unterstützen. Dabei dürfte es sich zunächst um Router und Access Points handeln, entsprechend ausgestattete Smartphones und Tablets wie etwa iPhones und iPads dürften vermutlich noch etwas länger auf sich warten lassen.Wi-Fi 7 bietet der Spezifikation zufolge Übertragungsraten von maximal 40 Gigabit pro Sekunde, das entspricht der Geschwindigkeit des kabelgebundenen Thunderbolt 3. Die typische Bandbreite beträgt laut der Wi-Fi Alliance rund 30 Gigabit pro Sekunde. MediaTek erreichte bei der Live-Präsentation nach eigenen Angaben die 2,4-fache Geschwindigkeit von Wi-Fi 6, das wären folglich rund 24 Gigabit pro Sekunde. Der neue Funknetzstandard unterstützt die Frequenzbereiche 2,4, 5 und 6 Gigahertz, die hohen Datenraten werden durch die Nutzung von 320 Megahertz breiten Kanälen ermöglicht. Hinzu kommen weitere Techniken wie Multi-Link Operation (MLO) und Multi-User Resource Unit (MRU), welche ebenfalls zur Beschleunigung der Übertragung beitragen. Die Anzahl der erforderlichen Antennen ändert sich hingegen im Vergleich zu Wi-Fi 6 nicht. In welcher Generation der iPhones, iPads und Macs Apple erstmals Wi-Fi 7 unterstützen wird, ist nicht bekannt.