WhatsApp mit neuen Features: Sticker-Werkzeug für Web- und Desktop-Version & erweiterte Löschfrist

Sticker-Werkzeug in WhatsApp Web verfügbar



Das neue Sticker-Werkzeug in WhatsApp Web

Das neue Sticker-Werkzeug in WhatsApp Web

Selbst erstellte Bilder lassen sich auf dem iPhone nutzen

Löschfrist für Nachrichten wird deutlich erweitert

WhatsApp hat die Web-Version des gleichnamigen Messenger-Dienstes jetzt um ein praktisches Feature für alle Freunde "sprechender" Bilder erweitert. Ab sofort steht in der Browservariante des Chat-Dienstes ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich nahezu beliebige Fotos und Grafiken in die bei vielen Nutzern beliebten Sticker verwandeln und bearbeiten lassen. Diese können dann nach der Erstellung auch in den Apps für iPhone und Android zum Einsatz kommen.Das neue Tool lässt sich nach dem Start von WhatsApp Web aufrufen, indem man einen beliebigen vorhandenen Chat öffnet. Anschließend klickt man links neben dem Nachrichtenfeld am unteren Rand des Browserfensters auf das Symbol für Anhänge, also die Büroklammer, und wählt dann die Sticker-Schaltfläche. Nach der Auswahl eines Bildes auf Festplatte oder SSD beziehungsweise dem iCloud Drive wird dieses hochgeladen und steht im neuen Editor zur Bearbeitung bereit. Dabei gibt es diverse Möglichkeiten, beispielsweise kann man Texte oder Emojis hinzufügen, das Bild beschneiden und drehen sowie mit von Hand gezeichneten Elementen versehen. Darüber hinaus lassen sich einzelne Bildpartien freistellen und der Hintergrund verändern.Das neue Sticker-Werkzeug wird in einigen Tagen auch in den Apps für macOS und Windows zur Verfügung stehen. Die hochgeladenen, bearbeiteten und gespeicherten Bilder können anschließend nicht nur auf Notebooks und Desktops verwendet werden, sondern lassen sich auch in den Apps für iOS und Android nutzen. Wenn WhatsApp den angekündigten Multi-Device-Support ausrollt, welcher derzeit im Rahmen einer öffentlichen Betaversion getestet wird, kommen auch iPad-Nutzer in den Genuss des Messengers und der selbst erstellten Sticker.Eine weitere Neuerung ist in der jüngsten Beta der WhatsApp-Anwendungen für macOS und Windows zu finden. Der Messenger-Dienst verlängert darin laut WABetaInfo die Frist für das Löschen einzelner Nachrichten. Bislang lassen sich diese binnen einer Stunde, 8 Minuten und 16 Sekunden entfernen, danach bleiben sie unwiderruflich erhalten und für den Chatpartner sichtbar. Künftig erweitert WhatsApp den maximalen Löschzeitraum auf sieben Tage und acht Minuten. Allerdings ist bislang nicht bekannt, ob und wann dieses Feature tatsächlich in die neue finale Version der App Einzug hält.