Kurz: Google Maps warnt vor Menschenansammlungen +++ WhatsApp arbeitet an Catalyst-App für Mac und iPad

WhatsApp für iPad und macOS geplant

Schon seit vielen Jahren bietet Google Maps die Möglichkeit, aktuelle Auslastung bzw. erwarteten Besucherandrang von Restaurants und anderen Einrichtungen ansehen zu können. Allerdings kündigte das Unternehmen nun an, eine vor allem in Coronazeiten sinnvolle Erweiterung anzubieten. Im Laufe der kommenden Wochen wird eine neue Funktion freigeschaltet, welche generell anzeigt, wie viel an bestimmten Orten gerade los ist. Wer Gebiete mit vielen Besuchern vermeiden möchte, sieht direkt auf der Karte, welche Straßen oder Plätze momentan vor Menschen schwirren.Das als "Area Busyness" bezeichnete Feature dürfte wohl generell bei vielen Gefallen finden, die kein Fan von Menschenmassen sind – ganz gleich ob Pandemie oder nicht. Ein genaues Datum zum Start der Anzeige nennt Google zwar nicht, bis Weihnachten soll es aber auf jeden Fall so weit sein. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen bessere Indoor-Navigation für Einkaufszentren, Flughäfen oder auch Bahnhöfe an – die Rede ist dabei von weltweiter Abdeckung.Sehr lange Zeit musste vergehen, bis WhatsApp die Verweigerungshaltung gegenüber einer iPad-App aufgab – und zusätzlich sogar noch den Mac ins Visier nahm. Die Bestätigung, dass der WhatsApp-Messenger auf das iPad kommen soll, stammt von Mitte 2020. Seitdem war wenig von den Plänen zu hören, wenngleich die Entwicklung nicht zum Erliegen kam. Laut WABetaInfo möchte das Unternehmen auf Apples Catalyst-Framework setzen, um neben der Tablet-Variante in einem Aufwasch noch das neue Mac-Pendant anbieten zu können. Zwar verfüge die macOS-Version weitgehend über das identische Interface der Tablet-Umsetzung, an manchen Punkten werde es aber Mac-spezifische Anpassungen geben. Ein Veröffentlichungsdatum kursiert indes weiterhin nicht – weder bezüglich WhatsApp für iPad noch in Hinblick auf WhatsApp für macOS. Anders sieht es bei der gleichzeitigen Nutzung auf mehreren Geräten aus, Multi-Device-Unterstützung ist bereits offiziell angekündigt und steht in den Startlöchern