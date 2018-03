WhatsApp: Nachrichten löschen, noch eine Stunde nach dem Abschicken

Länger Zeit zum Löschen

So löschen Sie eine WhatsApp-Nachricht

Wenn der Tipp-Finger mal wieder schneller war als das Hirn oder versehentlich der falsche Adressat im Messenger ausgewählt war, würde man eine versendete WhatsApp-Nachricht gerne sofort wieder löschen. Jahrelang war das in dem verbreitetsten Messenger nicht möglich, bis WhatsApp Ende vergangenen Jahres eine solche Funktion einführte (MTN berichtete: ). Allerdings musste man schon sehr fix hinter das Malheur kommen, denn zum Löschen blieben dem Nutzer lediglich sieben Minuten Zeit.Dieses Limit hat WhatsApp im jüngsten Update auf Version 2.18.31 deutlich erweitert. Fortan können Nutzer ihre Nachrichten noch eine Stunde, acht Minuten und sechzehn Sekunden nach dem Abschicken wieder entfernen. Diese seltsam anmutende Zeitperiode entspricht genau einer Zweierpotenz an Sekunden: 4.096 = 2^12 Sekunden. Über den Hintergrund dieses konkreten Wertes oder allgemein der Erweiterung der Zeitspanne gibt es keine Informationen. In der Updatebeschreibung findet sich die Neuerung übrigens nicht: Offenbar aus Versehen ist hier der gleiche Text wie beim vergangenen Update zu lesen. Stattdessen berichtet der Twitter-Nutzer WABetaInfo über die Neuerung und verrät darüber hinaus, dass sich die sonstigen Änderungen mit Fehlerbehebungen befassten.Um eine versehentlich versandte Nachricht im Nachhinein wieder zu löschen, muss der Nutzer auf den entsprechenden Text-Bubble tippen und gedrückt halten, bis ein Kontextmenü erscheint. In diesem lässt sich die Option »Löschen« > »Für alle löschen« auswählen. Fortan sieht der Gesprächspartner an gleicher Stelle nur noch den allgemeinen Hinweis »Diese Nachricht wurde gelöscht«. Die Löschung funktioniert sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats. Bis zum Herbst 2017 gab es in WhatsApp lediglich die Möglichkeit, bestimmte Nachrichten im eigenen Chat-Verlauf zu löschen (»Löschen« > »Für mich löschen«). Für voreilige Autoren mit ungeübtem Prüfauge beim Versenden stellte dies aber natürlich keine Lösung dar.