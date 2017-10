WhatsApp: So löschen Nutzer versehentlich verschickte Nachrichten

So löschen Nutzer Nachrichten für andere Chat-Teilnehmer

Das Missgeschick dürfte vielen WhatsApp-Nutzern schon passiert sein: Kurz nachdem man eine Nachricht abschickt hat, fällt auf, dass sie im falschen Chat gelandet ist. Je nach Inhalt des Nachrichtentextes kann das schnell unangenehm bis peinlich werden.WhatsApp hat jetzt eine neue Funktion angekündigt, die Anwendern die Chance gibt, versehentlich versendete Mitteilungen schnell wieder zu löschen, bevor andere Chat-Teilnehmer diese sehen.Die Funktionsteht sowohl für Einzel- als auch Gruppenchats zur Verfügung. In WhatsApp-Gruppen wird die gelöschte Botschaft für keinen Teilnehmer mehr sichtbar sein. Die Gruppenmitglieder werden über den Löschvorgang durch den Chat-Eintrag „Diese Nachricht wurde gelöscht“ informiert. Um Mitteilungen zu entfernen, gehen Nutzer wie folgt vor:1. Im jeweiligen Chat auf die zu entfernende Nachricht tippen und gedrückt halten, bis das Optionsmenü erscheint.2. Im Optionsmenüwählen.Darauf ersetzt der bereits genannte Chat-Eintrag „Diese Nachricht wurde gelöscht“ den eigentlichen Textinhalt.Nutzer müssen sich beeilen, wenn Sie Nachrichten für andere WhatsApp-Anwender entfernen möchten. Die App gibt Nutzern sieben Minuten Zeit, um die Aktion durchzuführen. Ohnehin ist es ratsam, den Vorgang so schnell wie möglich in die Wege zu leiten, da mit jeder verstrichenen Minute die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Gegenseite die jeweilige Mitteilung schon vor dem Löschvorgang sieht.Zur Aktivierung der Funktion ist keine Aktualisierung der App erforderlich. WhatsApp wird das Feature in den nächsten Tagen nach und nach für sämtliche Anwender freischalten. Damit das Löschen funktioniert, müssen alle beteiligten Chat-Teilnehmer die neueste WhatsApp-Version verwenden. Übrigens werden Nutzer nicht darüber benachrichtigt, wennnicht erfolgreich war.Unabhängig von dem neuen Feature können WhatsApp-Anwender auch weiterhin Mitteilungen nur für sich selbst löschen (). Wer diese Option wählt, entfernt Nachrichten zwar aus dem eigenen Chat-Verlauf, Chat-Partner können diese aber weiterhin sehen.