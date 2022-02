Wer hält die meisten Patente? Apple einer der eifrigsten Anmelder in den "Patent-Charts"

Besonders aktiv im Jahr 2021

Gesamtzahl gehaltener Patente

Regelmäßig tauchen Patentanträge auf, die einen Blick auf zukünftige Produkte ermöglichen könnten oder einfach nur interessante Ideen diskutieren. Der Grundgedanke hinter dem Patentwesen lautet, gewerbliche Schutzrechte für Erfindungen zu bieten. Hat man eine ganz neue Idee, soll sich dies auch für den Erfinder auszahlen – und Konkurrenzen davon abhalten, ohne eigene Forschung und Investitionen einfach Produkte zu kopieren. Allerdings muss nicht immer auch tatsächliche Produktentwicklung im Vordergrund stehen, denn zahlreiche Unternehmen verfolgen das Geschäftsmodell, patentierte Technologien zu lizenzieren und von den Gebühren zu leben. Gleichzeitig versuchen Anbieter natürlich auch, ihr eigenes Feld abzustecken und anderen die Bewegungsfreiheit bei der Weiterentwicklung zu nehmen. Unter anderem der Chip- und Mobilfunkmarkt gilt diesbezüglich geradezu als Tretminenfeld.Wirft man einen Blick auf die Charts, wer Jahr für Jahr die meisten Patente anmeldet, so ändert sich an der Spitze wenig. IBM ist zwar seit dem Rückzug aus dem PC-Endkundengeschäft im Alltag nicht mehr so deutlich sichtbar, gilt aber als ein forschungsstarkes Unternehmen – in den USA wurden International Business Machines 2021 ganze 8682 Patente zugesprochen. Je mehr Geschäftsfelder ein Hersteller bedient, desto intensiver ist das jeweilige Unternehmen normalerweise auch im patentrechtlichen Geschehen eingespannt. Folgendermaßen sehen die Top 10 aus:1) IBM: 8.682 Patente2) Samsung: 6.366 Patente3) Canon: 3.021 Patente4) TSMC: 2.798 Patente5) Huawei: 2.770 Patente6) Intel: 2.615 Patente7) Apple: 2.541 Patente8) LG: 2.487 Patente9) Microsoft: 2.418 Patente10) Qualcomm: 2.149 PatenteSamsung Display ist zusätzlich noch einmal auf Rang 13 mit 1975 Patenten vertreten. Amazon kommt auf Platz 14 mit 1942 bestätigten Patenten, Google hält Rang 18 mit 1493 Schutzschriften im Jahr 2021.Etwas anders sieht es aus, sortiert man die Aufstellung danach, wie viele Patente insgesamt gehalten werden. Apple kommt dann nur noch auf den 37. Platz, denn erst seit dem ersten iPhone zog die Anzahl der Patentanmeldungen stark an. In der Allzeit- Hitliste sieht es folgendermaßen aus:1) Samsung Electronics: 90.416Patente2) Chinese Academy of Sciences: 78.415 Patente3) Midea Group: 58.495 Patente4) Huawei: 48.307 Patente5) China Petrochemical: 45.362 Patente6) China State Construction Engineering: 42.715 Patente7) Gree Electric Appliances: 42.077 Patente8) IBM: 41.937 Patente9) Canon: 40.706 Patente10) Panasonic: 37.538 PatenteDas erste aus Deutschland stammende Unternehmen in den Patent-Charts ist die Robert Bosch GmbH mit 35.169 insgesamt bestätigten Patenten auf Rang 12. Siemens folgt mit 33.877 Patenten zwei Ränge hinter Bosch.