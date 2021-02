Weniger Abhängigkeit von Apple: TSMC sucht nach neuen Geschäftsfeldern

TSMC will diversifizieren

Seit Jahren enge Zusammenarbeit

TSMC ist zu einem guten Teil für Apples Erfolge als Chip-Entwickler mitverantwortlich – gleichzeitig sorgt Apple aber auch für volle Kassen beim Fertigungsspezialisten, dessen Abkürzung für "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" steht. Für das laufende Jahr lautet die Prognose, dass Apples Aufträge rund 23 Prozent des gesamten Umsatzes ausmachen dürften. 2019 waren es ebenfalls 23 Prozent, 2020 sank der Wert angesichts mehrerer anderer Großaufträge auf 21 Prozent. Einem Bericht zufolge will sich TSMC aber weniger abhängig von Apple machen und das Geschäft daher diversifizieren. Es gibt derzeit zwar keine Hinweise darauf, dass Apple nach Alternativen sucht und die Geschäftsbeziehung beenden will, dennoch hält man es unternehmensintern nicht für sinnvoll, so stark angewiesen auf einen einzelnen Kunden zu sein.Stattdessen ist TSMC bestrebt, zusätzliche andere Märkte zu bedienen und unter anderem in den Bereichen 5G sowie High Performance Computing stärker vertreten zu sein. Auch den Automobilmarkt sieht TSMC als weiteres Wachstumsfeld an. Während der Quartalskonferenz hieß es diesbezüglich, TSMC werde in der kommenden Zeit deutlich höhere Ausgaben verzeichnen, da man in die Ausweitung des Angebots investiere. Dies bedeutet jedoch nicht, aktuelle Kernbereiche zu vernachlässigen. Bis zu 28 Milliarden Dollar sind an Kosten prognostiziert – zum Vergleich: Im abgelaufenen Jahr gab TSMC nur 17,2 Milliarden Dollar aus.Apple und TSMC sind seit Jahren enge Partner. Während sich Samsung und TSMC die Produktion des A9-Chips noch geteilt hatten, Samsungs Umsetzung erwies sich allerdings als geringfügig energiehungriger, vertraut Apple seit dem A10 nur noch auf TSMC. Die kontinuierliche Verringerung der Strukturbereiten ist einer der Gründe, warum Apple mit jeder Generation der A-Chips weitere Leistungssprünge erzielen kann. Gerade beim M1-Chip ist gut zu beobachten, welcher Spielraum sich bezüglich Performance bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung bietet.