Welche Termine im Apple-Jahr 2017 noch anstehen

Termin Ereignis 15.09.2017 iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 und Apple TV 4K vorbestellbar 19.09.2017 Freigabe von iOS 11, watchOS 4 und tvOS 11 22.09.2017 Verkaufsstart iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 und Apple TV 4K 25.09.2017 Freigabe von macOS High Sierra Oktober 2017 Quartalskonferenz für Jul-Sep 2017 27.10.2017 iPhone X vorbestellbar 03.11.2017 Verkaufsstart iPhone X Dezember 2017 Verkaufsstart iMac Pro

Wie immer bei der Vorstellung neuer Produkte wurden wir auch gestern Abend mit eine ganzen Reihe von Terminen konfrontiert: Vorbestellungsdaten, Verkaufsstarts, Systemfreigaben. Die kommenden Wochen bleiben also weiterhin spannend - außerdem steht neben allem rund um iPhone, Apple Watch und Apple TV auch noch der bereits angekündigt iMac Pro an und schließlich ist der Oktober in der Vergangenheit immer wieder als Slot für einen zusätzlichen Event verwendet worden. MacTechNews gibt einen Überblick über die wichtigsten Termine des restlichen Jahres 2017.Die unmittelbare Zeit nach dem Event ist traditionell die Phase der Produkt- und Systemfreigaben. Eine Ausnahme macht in diesem Jahr das iPhone X, das aufgrund von Verzögerungen in der Lieferkette erst später im Jahr auf den Markt kommt. Für iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 und Apple TV 4K gilt allerdings: Bereits übermorgen, am, beginnt die Vorbestellungsphase und am Freitag der Folgewoche, am, findet der Verkaufsstart statt.Ebenfalls der etablierten Zeitplanung folgend liegt genau zwischen diesen beiden Terminen die Freigabe der neuesten mobilen Betriebssysteme. Am kommenden Dienstag, den, gibt Apple iOS 11, watchOS 4 und tvOS 11 für die Allgemeinheit frei. Auf das Mac-System macOS High Sierra muss man nur knapp eine Woche länger bis zum Montag, den, warten.Betrachtet man die Keynotes der letzten Jahre, wählt Apple stets die Monate März, Juni, September und/oder Oktober als Termine für die Veranstaltungen. Theoretisch wäre also ein dritter Event in diesem Jahr möglich. Es gibt allerdings überhaupt keine aktuellen Berichte oder Gerüchte für neue Produkte in der nahen Zukunft; auch zum iMac Pro, der für dieses Jahr versprochen wurde, sind die meisten Informationen schon auf der WWDC gegeben worden. Möglicherweise hat Apple aus den häufigen Enttäuschungen der Beobachter bei den vier Keynotes des Jahres 2016 gelernt und reduziert die Zahl der Veranstaltungen 2017 auf zwei.In jedem Fall steht im Oktober dagegen die Quartalskonferenz an, in der Tim Cook und Finanzchef Maestri über die Apple-Performance im Zeitraum Juli bis September 2017 berichten. Am Ende des Monats beginnt dann die große Zeit des iPhone X mit dem Start der Vorbestellungen, die ab Freitag, den, möglich sind.Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ist der offizielle Verkaufsstart des iPhone X anvisiert. Ab Freitag, den, liegt das Jubiläumsgerät mit dem randlosen OLED-Display und Frontkamera mit Gesichtserkennung in den Apple-Läden.Auch für den letzten Kalendermonat steht bereits ein Apple-Produktstart fest, hier allerdings noch ohne genaues Datum. Der auf der WWDC präsentierte iMac Pro soll auf den Markt kommen. Es ist anzunehmen, dass Apple einen möglichst frühen Start in den Monat anvisiert, damit er wenigstens noch einen kleinen Teil des Weihnachtsgeschäfts mitbekommt.Nachfolgend noch einmal alle jetzt schon feststehenden Termine des restlichen Apple-Jahres 2017 im Überblick: