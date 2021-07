Weiterer Netzwerkname legt WLAN-Modul des iPhones lahm

Netzwerkname „%p%s%s%s%s%n“ führt zu Problemen

Lösung gestaltet sich umständlich

Auch wenn Apple der Sicherheit in den hauseigenen Betriebssystemen viel Aufmerksamkeit schenkt, gibt es natürlich trotzdem viele Lücken, die oftmals unentdeckt bleiben. Manche dieser Mängel mögen im Alltag nur selten in Erscheinung treten, ziehen aber trotzdem gravierende Folgen nach sich, falls Anwender davon betroffen sind. Ein solches Problem identifizierte der Sicherheitsforscher Carl Schou vor zwei Wochen: Eine „%p%s%s%s%s%n“ genannte WLAN-Verbindung brachte die Konnektivität seines iPhones zum Erliegen: In den Systemeinstellungen des Geräts war die Möglichkeit ausgegraut, WLAN wieder einzuschalten (siehe ). Erst das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen behebt diesen Fehler. Nun entdeckte Schou ein ganz ähnliches Problem, das sich weit schwerer lösen lässt.Bei der Wahl eines unbekanntes WLAN ist stets Vorsicht geboten – trägt dieses den Namen „%secretclub%power“, sollten Nutzer aktuell keinesfalls eine Verbindung mit ihrem iPhone in Betracht ziehen. Wie bei der SSID „%p%s%s%s%s%n“ führt auch diese Verbindung dazu, dass das iPhone auf keine WLAN-Funktionen mehr zugreifen kann. Ein Neustart behebt das Problem nicht, außerdem hilft in diesem Fall nicht einmal ein Reset der Netzwerkeinstellungen: Schou beschreibt das Problem auf Twitter und teilt dort seine erfolglosen Bemühungen, das WLAN-Modus wieder zu aktivieren. Mittlerweile hat er mit der Hilfe zweier Twitter-Nutzer eine Lösung gefunden, die allerdings etwas Aufwand erfordert.Hierfür benötigen Betroffene ein bereits bestehendes Backup ihres iPhones. In diesem muss die plist-Datei geöffnet werden: Diese listet sämtlich bekannte WLAN-Verbindungen auf, darunter auch die problematische. Sie gilt es zu löschen, um wieder regulären Zugang zu allen Netzwerken zu erhalten. Aller Wahrscheinlichkeit nach existieren weitere Namen mit Zeichenfolgen wie „%p“, „%s“ und „%n“, die den Totalausfall des WLAN-Moduls zur Folge haben. Schou habe Apple bereits zu dem Problem informiert, allerdings noch keine Antwort erhalten.