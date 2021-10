Weitere Apple-Apps im App Store: Updates für Safari, Nachrichten und mehr geplant?

Weitere Standard-Anwendungen im App Store

Erstmals finden sich Apps wie diese im App Store

Startschuss für Updates vorinstallierter Apps?

Bisweilen äußern Wettbewerbshüter die Kritik, Apple würde eigene Dienste und Anwendungen bevorzugt behandeln und es damit Drittanbietern erschweren, dass deren Apps als vollwertige Alternativen wahrgenommen werden können. Da sorgte Apples Entscheidung, hauseigene Anwendungen im App Store für iOS nun auch bewerten zu dürfen, durchaus für Aufmerksamkeit: Anwender nutzten diese Funktion aber bislang vor allem dafür, auf Fehler und Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit iOS 15 und iPadOS 15 hinzuweisen. Nun geht Apple einen Schritt weiter und speist weitere Standard-Apps in den Store ein, was so einige Fragen aufwirft.Wer Apple-Apps wie Karten, Erinnerungen und Mail nicht auf seinem Gerät sehen möchte, kann diese ohne Weiteres entfernen. Dafür gibt es kein eigenes Prozedere – ein langes Drücken auf das App-Icon genügt, um es anschließend mit einem Tippen auf das X zu löschen. Um diese Apps wiederzuerlangen, muss der Nutzer bloß den App Store bemühen und die gewünschte Anwendung antippen. Wie der Entwickler Kosta Eleftheriou nun feststellt, finden sich im App Store ab sofort einige weitere hauseigene Anwendungen, welche bislang jedoch nicht vom iPhone oder iPad gelöscht werden können. Darunter fallen so bedeutsame Apps Telefon, Safari sowie Fotos. Eine vollständige Auflistung teilte Eleftheriou auf Twitter Wer schon immer das Verlangen verspürte, Safari, die Kamera- oder Uhr-App mit einer Bewertung zu versehen, kann dem nun nachgehen. Viele Nutzer beschäftigt die Frage, was Apple umtreibt: So halten einige Nutzer es für denkbar, dass Cupertino künftig Aktualisierungen der eigenen Apps erlaubt, ohne zuvor ein Update des Betriebssystems aufspielen zu müssen. Google ging diesen Schritt bereits vor einiger Zeit: Anwendungen des Konzerns, welche auf Android-Geräten vorinstalliert sind, lassen sich separat über den Play Store auf den neuesten Stand bringen. Ob Apple ähnliche Pläne erwägt, ist bislang unklar.