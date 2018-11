Weihnachtsferien: Apple akzeptiert keine neuen Apps oder Updates im App Store

Wie jedes Jahr macht auch das App-Store-Team über die Feiertage eine Pause: Apple veröffentlichte in der Nacht den Hinweis , dass Entwickler zwischen dem 23. und dem 27. Dezember keine neuen Apps oder Updates für bestehende Programme einreichen können und auch keine Prüfungen von Apps in diesem Zeitraum durchgeführt werden.Wenn neue Apps oder Updates vor dem Weihnachtsgeschäft erscheinen sollen, müssen App-Entwickler darauf achten, dass das betreffende Programm vor dieser Datumsspanne von Apple begutachtet wurde – innerhalb dieses Zeitfensters werden von Apple keine Apps freigegeben.Anders als noch vor einigen Jahren üblich stehen aber alle sonstigen Funktionen wie beispielsweise die Verkaufsübersicht in dieser Datumsspanne weiterhin zur Verfügung. Noch vor einigen Jahren war es üblich, dass Entwickler erst nach der Weihnachtspause einen Blick in die Verkaufsstatistik werfen konnten.