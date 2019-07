Wegen Kernel Panic? Apple entfernt Sicherheitsupdate 2019-004 für macOS High Sierra und Sierra

Kernel Panic beim Ruhezustand

Apple hat am Montag nicht nur Version 10.14.6 von macOS Mojave veröffentlicht, sondern auch das Sicherheitsupdate 2019-004 für die beiden Vorgänger High Sierra (10.13) und Sierra (10.12). Doch das letztgenannte Update ist nicht mehr verfügbar. Der Grund dafür sind höchstwahrscheinlich diverse Nutzerbeschwerden über Instabilität nach der Installation.Konkret geht es um Probleme im Zusammenspiel mit dem Ruhezustand von macOS. Wenn Nutzer ihren Mac nach der Installation des Sicherheitsupdates 2019-004 in den Schlafmodus versetzen, kann es Anwenderberichten zufolge zu einer Kernel Panic kommen. Auch beim Aufwecken des jeweiligen Rechners könne der Fehler samt Neustart auftreten.Wie viele Nutzer von der Instabilität betroffen sind, ist nicht bekannt. Bislang meldeten sich vorwiegend Anwender mit MacBook Pro, was aber nicht heißen muss, dass es auf anderen Mac-Modellen keine diesbezüglichen Schwierigkeiten gibt.Das Problem scheint jedenfalls so groß zu sein, das sich Apple dazu entschieden hat, 2019-004 vorläufig nicht mehr zum Download bereitzustellen. Die offizielle Download-Seite zeigt momentan nur eine Fehlermeldung an, wonach der gewünschte Eintrag nicht existiere. Im Mac App Store ist es laut Nutzerberichten ebenfalls nicht mehr verfügbar. Es bleibt abzuwarten, ob Apple in den kommenden Tagen eine aktualisierte und um Fehler bereinigte Variante des Updates bereitstellt.