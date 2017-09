Wechsel zu iOS 11: Nutzer zurückhaltender als bei iOS 10

Nutzer wechseln langsamer zu iOS 11 als zu iOS 10

MacTechNews-Statistik genau umgekehrt

iOS 11 ist jetzt seit über einer Woche verfügbar. Zeit also, sich mit den bisherigen Marktanteilen von Apples am 19. September erschienen iOS-Aktualisierung zu beschäftigen. Das Marktforschungsunternehmen Mixpanel hat diesbezüglich konkrete Zahlen über die Verbreitung von iOS 11 veröffentlicht. Demnach sind bislang weniger Nutzer auf die neue iOS-Version gewechselt als im gleichen Vorjahreszeitraum auf iOS 10.Die Grafik von Mixpanel zeigt für iOS 11 eine aktuelle Verteilungsquote von 23,99 Prozent, wobei der Wert laufend aktualisiert wird. Fast ein Viertel aller iOS-11-fähigen iDevices sind demnach bereits auf die neue Betriebssystemversion aktualisiert. Der Prozentwert für iOS 10 beträgt 65,42 Prozent und dürfte in nächster Zeit wegen der zunehmenden Verbreitung von iOS 11 weiter fallen.Nachdem iOS 10 im Vorjahr knapp eine Woche verfügbar war, lag der Zahlenwert mit 34 Prozent noch deutlich höher als die jetzige Adaptionsrate von iOS 11. Etwaige Gründe dafür, warum der durch Mixpanel gemessene Wert niedriger ausfällt als im Vorjahr, gehen aus der Statistik nicht hervor. Ein Faktor könnten die geringeren Verkaufszahlen des iPhone 8 und 8 Plus im Vergleich zur vorherigen iPhone-Generation sein.Apple hat gestern übrigens das Wartungsupdate iOS 11.0.1 veröffentlicht, das sich um bislang bekanntgewordene Probleme wie langsame App-Starts, Leistungseinbrüche und Abstürze kümmern soll.MacTechNews-Leser wechseln übrigens laut unserer Serverdaten deutlich schneller zu iOS 11 als der Gesamtmarkt. Schon einen Tag nach der Veröffentlichung von iOS 11 stammten fast 60 Prozent der iPhone- und iPad-Zugriffe von Apples neuem Mobil-Betriebssystem. iOS 10 brachte es auf 38 Prozent, und iOS 9 rangierte bereits nur noch unter einem Prozent.Zum gleichen Zeitpunkt nach der iOS-10-Freigabe im Vorjahr lagen die Zugriffswerte der seinerzeit aktuellen iOS-Version nur bei 25 Prozent, was unter anderem an den schnell nach dem Marktstart aufgekommenen Meldungen über Updateprobleme von iOS 10 gelegen haben könnte.