iOS 11.0.1 erschienen

Aktualisierung

Aktualisierung 2

Da iOS 11.0 keine schwerwiegenden, zeitkritischen Fehler mitbrachte, hat sich Apple eine Woche zeit gelassen, bis das erste Bugfix-Release das Licht der Welt erblickt. In der Updatebeschreibung nennt Apple lediglich, dass man Fehler behoben und die Geschwindigkeit gesteigert habe - ohne auf Details einzugehen.Bisher sind keine neue Funktionen oder Änderungen in iOS 11.0.1 aufgefallen. Falls man Mitglied im Apple-Entwicklerprogramm oder im Public-Beta-Programm ist und noch die iOS-11-Beta-Profile installiert hat, kann es passieren, dass iOS 11.0.1 nicht angeboten wird. Dann ist es ratsam, in den Einstellungen das Beta-Profil in AllgemeinProfile zu entfernen und das Gerät neuzustarten.Die Buildnummer der neuen Version lautet 15A402, das Original-iOS-11 lief unter der internen Buildnummer 15A372. Die Aktualisierung ist rund 300 MB groß und kann ab sofort über die Systemeinstellungen heruntergeladen und installiert werden.: Apple schreibt in einem Support-Dokument ( ), dass iOS 11.0.1 unter anderem Kompatibilitätsprobleme mit Outlook.com, Office 365 und Microsoft Exchange, die mit iOS 11 erstmalig auftraten, behebt.: Für iPhone-8-Nutzer wird ein anderer Build ausgeliefert. Lädt man iOS 11.0.1 auf einem iPhone 8 herunter, wird statt Build 15A402 der Build 15A403 ausgeliefert.