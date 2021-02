Neue Version von macOS 11.2.1 behebt schweren Bug

Bug konnte zu Datenverlust führen

Neuer Build von macOS 11.2.1

Vor einer Woche veröffentlichte Apple macOS 11.2.1 – ein Update, das allen Anwendern von Big Sur dringend angeraten wird: Es nimmt sich einiger Fehler von Intel-Grafiktreibern an und merzt den „sudo“-Bug aus, der Angreifern Root-Zugang zu einem fremden Rechner verschaffen konnte (wir berichteten: ). Ein anderes Problem wurde von der letzten Aktualisierung hingegen nicht adressiert: Ein Upgrade auf Big Sur konnte einen vollständigen Datenverlust nach sich ziehen. Nun legt Apple nach und beseitigt den Bug.Wer von einer älteren Version von macOS auf Big Sur aktualisieren wollte, konnte eine unangenehme Überraschung erleben: Das Installationsprogramm von macOS 11 prüfte im Vorfeld des Upgrades nicht, ob der interne Speicher des Macs ausreichend ist. Somit schlägt die Installation von Big Sur gegebenenfalls fehl – das allein ist ärgerlich, aber noch nicht allzu dramatisch. Wie wir berichteten , hatte eine solche abgebrochene Installation aber auch beschädigte Daten zur Folge – Macs mit einem T2-Chip und einer aktivierten FileVault-2-Verschlüsselung verweigerten im Anschluss das Administratorkennwort, um den Wiederherstellungsmodus zu akzeptieren. Nutzer mussten unweigerlich zu drastischen Maßnahmen greifen – und sämtliche Daten löschen sowie macOS erneut installieren.Apple stellt seit dem gestrigen Abend eine aktualisierte Version von macOS 11.2.1 mit der Build-Nummer 20D75 bereit: Laut Mr. Macintosh gehört dieser gravierende Bug jetzt der Vergangenheit an. Die neue Version prüft ordnungsgemäß, ob ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte zur Verfügung steht. Nutzer, die Big Sur noch nicht installiert haben, können das nun also bedenkenlos tun. Der neue Build kann lediglich von Anwendern heruntergeladen werden, welche die alte Version noch nicht installiert haben. Neben dem neuen Build für macOS veröffentlichte Apple gestern auch watchOS 7.3.1 : Das Update behebt Schwierigkeiten beim Laden der Apple Watch SE und Series 5.