Warum der Smart Connector des iPads für Hersteller uninteressant wirkt - Apple verspricht neue Lösungen

Was der Zubehörmarkt an Problemen sieht

Apple sieht den Markt wachsen

Der Smart Connector war eine der Neuerungen des iPad Pro, als Apple das Riesen-Tablet vor knapp zwei Jahren erstmals präsentierte. Damit soll es erreicht werden, dass Zubehör nahtlos(er) mit dem iPad zusammenarbeiten kann und eine bessere Integration von Drittanbieter-Lösungen erreicht wird. Allerdings tat sich auf diesem Markt nicht sonderlich viel und nur wenige Hersteller sprangen auf den Zug auf. Die Auswahl ist sehr übersichtlich, neben Apple selbst und dem Smart Keyboard entschloss sich lediglich Logitech dazu, Docks und weitere Tastaturen beizusteuern.Aus Kreisen von Zubehörherstellern war zu die Kritik zuhören, der Smart Connector sei "unglaublich eingeschränkt". Der CEO des Tastatur-Anbieters Brydge äußerte sich beispielsweise ganz offen und gab an, deswegen komme die Entwicklung kompatibler Produkte derzeit nicht in Frage. Kelly McElroy von Incipio gibt zu bedenken, dass es mit Logitech bereits einen namhafter Anbieter gebe, der Tastaturen für das iPad Pro verkauft. Man müsse sehr genau überprüfen, ob der Markt noch Platz für weitere Lösungen biete oder ob es irgendwelche Lücken zu füllen gebe. Gute Produkte sollen einen Mehrwert bieten, es könne nicht darum gehen, einfach nur schnell den Markt zu betreten. Salman Sajid (Touchytpe Keyboard) gibt zudem zu bedenken, dass Bluetooth-Lösungen auch an anderen Geräten zu verwenden sind, der Smart Connector jedoch nur auf dem iPad existiere.Einem Bericht zufolge kooperiert Apple aber nun mit zahlreichen Herstellern, um den Zubehörmarkt zu verbessern und die Anbieter von den Möglichkeiten zu überzeugen. Apples eigener Aussage zufolge haben bereits "mehrere Anbieter" bestätigt, mit dem Smart Connector kompatible Geräte zu entwickeln. Worum es sich dabei im Detail handelt, wollte Apple natürlich nicht angeben. Denkbar wären aber sogar externe Speichersysteme, die dann mit der neuen Files-App aus iOS 11 interagieren. Auch Docks mit integriertem Akku wären denkbar.