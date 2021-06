WWDC 2021 – Einige weitere Neuerungen vom Event-Abend

Temporär mehr kostenloser iCloud-Speicher

Kein Update"zwang" auf iOS 15

Xcode Cloud

HomePod mini in Österreich

tvOS mit SharePlay

Health: Geh-Analyse und Warnung

Überarbeitete Entwickler-Richtlinien

Public Betas in einem Monat

Mikrofon-Privatsphäre

In den 100 Minuten des vorproduzierten Event-Videos handelte Apple eine Vielzahl an größeren und kleineren Themen ab. Wir stellen in dieser Meldung noch einige wichtige Punkte vor, die in den bisherigen Hauptmeldungen nicht zur Sprache kamen bzw. erst im Anschluss bekannt wurden.Apple erhöhte zwar nicht den kostenlosen iCloud-Speicher, dieser bleibt standardmäßig weiterhin bei mageren 5 GB, dennoch gibt es eine Neuerung. Wer nämlich ein neues Device in Betrieb nimmt und die Daten per iCloud übertragen möchte, erhält "temporär" einen Bonus. Drei Wochen lang steht demnach mehr Speicher zur Verfügung, ob es dabei ein oberes Limit gibt, erwähnte Apple nichtDie Zeit ist vorbei, in der Update-Verweigerung zu unentwegten Nachfragen des Systems führte, wann und wie man endlich auf die neue Systemversion umsteigt. Diese Aussage trifft zumindest auf große Aktualisierungen zu, denn optional kann der Nutzer auch festlegen, bei iOS 14 bleiben zu wollen. In diesem Fall gibt es nur Sicherheits-Updates, jedoch keine regelmäßigen Erinnerungen an iOS 15.Noch in diesem Jahr soll der Clouddienst zu Xcode starten, derzeit bereitet Apple nur die "eingeschränkte Beta" vor. Xcode Cloud ermöglicht es, Code in der Cloud zu kompilieren – bei gemeinsamer Arbeit an einem Projekt sehen daraufhin alle die Änderungen.Noch in diesem Jahr soll der HomePod offiziell nach Österreich kommen, außerdem plant Apple den Verkaufsstart in Italien, Irland und Neuseeland. Noch keine Informationen gibt es zum konkreten Datum, allerdings ist wohl von einem Herbsttermin auszugehen.Nicht ganz so viel Raum widmete Apple dem Apple TV, stattdessen gab es über die Veranstaltung hinweg verstreute Aussagen. Neu an tvOS 15 ist unter anderem die Unterstützung von SharePlay zum gemeinsamen "Remote-Videoabend", auch Unterstützung von 3D Audio, Lossless Audio und Verwendung des HomePod mini als Lautsprecher des Apple TV.Einen schweren Sturz kann die Apple Watch schon seit geraumer Zeit feststellen, fortan kann es aber auch schon vorher eine Warnung geben – wenn die Analysedaten darauf hinweisen, dass mit der Gehweise des Nutzers nicht mehr alles in Ordnung ist. Apple will es zudem einfacher machen, in der Health-App gespeicherte Daten besser zu verstehen.Apple passte einige Punkte der allgemeinen Geschäftsbedingungen für Entwickler an, beispielsweise gibt es verbesserte Beschwerdemöglichkeiten, wenn sich ein Anbieter ungerecht behandelt fühlt. Auch das Melden potenziell schädlicher Apps an Apple ist nun einfacher möglich.Entwickler konnten bereits direkt im Anschluss erste Betaversionen der neuen Systeme laden. Auch zur Public Beta hat sich Apple aber schon geäußert. Wer am öffentlichen Testprogramm teilnimmt, kann dies in ungefähr einem Monat tun – laut Apple ist es ab Juli so weit. Die finalen Versionen sollen wie üblich "im Herbst" erscheinen.Das Kontrollzentrum von macOS Monterey zeigt an, welche Apps auf das Mikrofon zugegriffen haben – zusätzlich gibt es auch einen Live-Indikator, sobald das Mikro aktiv ist.