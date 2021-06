WWDC 2021: Apple und das Smart Home

HomePod besser vernetzt – und mit Lossless

Siri erstmals bei Drittanbietern

Das Thema "Smart Home" ist schwierig zu überblicken – alleine schon aufgrund der Vielzahl an Lösungen und Standards, die miteinander konkurrieren. Oft war in der Vergangenheit zu hören, Apple habe die Sache komplett verschlafen und es verpasst, Anbietern frühzeitig sinnvolle Schnittstellen zu liefern. Zu Anfang waren es restriktive Lizenzbedingungen für HomeKit-kompatible Peripherie, später machte manch ein Beobachter schlicht zu wenig Interesse ausfindig. Apple nutzt die WWDC-Keynote nun allerdings dafür, ein Bekenntnis zum "digitalen Wohnzimmer" zu liefern.Apple arbeitete an vielen kleinen Stellschrauben – und implementierte ein Bündel an neuen Funktionen für das smarte Zuhause. So verstehen sich künftig Türschlösser auf HomeKit, außerdem vernetzt sich der HomePod besser mit dem Apple TV: Wer Inhalte auf der Set-Top-Box wiedergeben möchte, kann den Befehl hierzu auf dem HomePod geben. Apropos HomePod: Der Smartspeaker unterstützt Apples neue Lossless-Funktion noch nicht. Das ändert sich aber bis Ende des Jahres: Das Unternehmen verspricht, das Feature bis zum Ende des Jahres für den HomePod mini nachzureichen. Shared Now funktioniert nun auch bei einem Apple TV und das kanadische Unternehmen Ecobee setzt zukünftig ebenfalls auf HomeKit. Ferner wird der Industriestandard "Matter" unterstützt. Außerdem lassen sich mehrere Live-Übertragungen von Überwachungskameras gleichzeitig auf dem Apple TV darstellen.Siri steht eine bemerkenswerte Neuerung bevor: Der Sprachassistent soll künftig auch auf den Geräten von Drittherstellern seinen Dienst verrichten dürfen. Anfragen, die an ein entsprechend ausgestattetes Gerät gehen, wandern dann an den HomePod, um den Befehl auszuführen. Die ersten kompatiblen Geräte sollen bis Ende des Jahres auf den Markt kommen. Auch bei der Apple Watch ließ sich Cupertino nicht lumpen und verpasste der Home-App ein gänzlich neues Design, das zu einer intuitiveren Bedienung beitragen soll. Die Uhr erkennt nun, wenn eine Person an der Haustür klingelt – oder ein Paket abgestellt wird. Außerdem könne die Smartwatch bald Einlass in die eigenen vier Wände geben: Apple unterstreicht die Möglichkeit, die Uhr als Hausschlüssel zu nutzen.