WLAN-Allianz plant neuen Standard und einfachere Namen

Das neue WLAN heißt "Wi-Fi 6"

Wi-Fi 6 kann bis zu 4,8 Gbit/s übertragen



Diese Zeichen sollen auf der Bedienoberfläche den Charakter des WLANs anzeigen. Quelle: wi-fi.org

Smart Home und Selbstidentifikation

Die Wi-Fi Alliance, die für die Weiterentwicklung der WLAN-Standards verantwortlich zeichnet, führt mit der nächsten Generation ein neues Namensschema ein. Statt der kryptischen Protokoll-Bezeichnungen nach dem Schema 802.11x sollen nun durchlaufende Nummern für Orientierung sorgen, gab die Organisation bekannt Die neuen Namen führt die Organisation mit dem nun angekündigten Standard 802.11ax ein. Er soll unter der Bezeichnung "Wi-Fi 6" auf den Markt kommen. Der Präsident und CEO der Allianz, Edgar Figueroa begründet den Schritt wie folgt: "Seit fast zwei Jahrzehnten müssen Wi-Fi-Nutzer technische Namenskonventionen durchgehen, um festzustellen, ob ihre Geräte das neuste WLAN unterstützen." Das neue Namensschema helfe der Industrie und den Nutzern zu verstehen, welche WLAN-Generation von ihrem Gerät oder ihrer Verbindung unterstützt werde. Nachträglich benennt die Allianz das Protokoll 802.11ac in "Wi-Fi 5" um, 802.11n heißt künftig "Wi-Fi 4". Der neuste Spross der Familie soll im Laufe des nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken.Wi-Fi 6 bündelt gleich mehrere Vorteile: Neben höheren Datenraten hat das Protokoll eine höhere Kapazität, bessere Leistung in dicht-besetzten Umgebungen wie Konzerten und eine bessere Energieeffizienz. Damit soll ein schnellerer Datentransfer, in Tests erreichte das Protokoll 4,8 Gb/s im 5-GHz-Band, bei niedrigerem Akku-Verbrauch gelingen. Zudem hat die Wi-Fi Alliance neue Funktionalitäten integriert. Mithilfe von Orthogonalen Frequenzmultiplexverfahren (OFDMA) etwa erhöht sich die Effizienz, gleichzeitig sinken die Latenzzeiten in stark frequentierten Umgebungen. Mithilfe des 1024 Quadratur-Amplitudenmodulationsmodus (1024-QAM) kann Wi-Fi 6 Gigabit-Geschwindigkeiten für bandbreitenintensive Anwendungsfälle bereitstellen. Zudem habe man mit verbesserten MAC-Steuersignalen Durchsatz und Kapazität erhöht und zugleich die Latenzzeiten reduziert. Eine erhöhte Symboldauer gewährleiste zudem robustere Außen-Netzwerke.Wi-Fi 6 soll in Smart-Home-Umgebungen und in Unternehmensnetzwerken mit umfangreichen Implementierungen mehr Leistung bringen. Zudem sollen die Geräte die Art der WLAN-Verbindung erkennen und gemeinsam mit der Signalstärke ein entsprechendes Symbol einblenden, damit die Nutzer wissen, mit welcher WLAN-Generation sie gerade arbeiten. Beim Wechsel in ein anderes Netzwerk ändert sich dann das Symbol entsprechend.