Vor dem Start von Apple TV+: Netflix-Nutzer zeigen kaum Interesse

Treue Netflix-Kunden

Netflix-Nutzer möchten mehrere Streamingdienste gleichzeitig abonnieren

Apple TV+ sieht sich einem harten Konkurrenzkampf ausgesetzt. Vor allem der Platzhirsch Netflix stellt mit seinen rund 160 Millionen Abonnenten eine große Herausforderung für das Unternehmen aus Cupertino dar. Um mit dem Dienst erfolgreich zu sein, müsste Apple viele Netflix-Kunden dazu bringen, zu Apple TV+ zu wechseln – oder zumindest Apples Service zusätzlich zu abonnieren. Doch genau da liegt laut einer Einschätzung von Piper Jaffray das Problem. Die meisten Netflix-Abonnenten haben der Investmentbank zufolge dieses Jahr nicht vor, den Streaminganbieter zugunsten von Neuankömmlingen wie Apple oder Disney+ zu verlassen.„Unsere Umfrage besagt, dass 75 Prozent der Netflix-Kunden nicht planen, Apple TV+ oder Disney+ zu abonnieren, wenn beide Angebote im Herbst auf den Markt kommen“, so Piper Jaffray . Die Investmentbank befragte dazu 1.500 Nutzer des Abodienstes. Von den Befragten, die sich vorstellen können, eines der beiden bevorstehenden Konkurrenzangebote zu beziehen, möchte die Mehrzahl trotzdem ihre Netflix-Mitgliedschaft fortführen. Entsprechend positiv fällt die Börsenprognose der Investmentbank bezüglich Netflix’ Aktienentwicklung aus. Piper Jaffray sieht ein Steigerungspotenzial von 64 Prozent für Netflix’ Aktienwert.Nichtsdestotrotz erwägen die meisten Abonnenten von Netflix, auf absehbare Zeit mehrere Streaming-Anbieter parallel zu nutzen, da die Kunden immer weniger für traditionelle TV-Dienste wie Kabelfernsehen ausgeben – und demzufolge Geld für andere Services übrig haben. In den USA beispielsweise ist Kabel-TV deutlich teurer als in Deutschland, was eine große Chance für die wesentlich günstigeren Streaming-Anbieter bedeutet.Mittel- und langfristig bieten sich für Apple und Disney entsprechend gute Gelegenheiten, auch bei Netflix-Kunden auf Interesse zu stoßen. Wenn Disney beispielsweise beliebten Content wie Marvel-Produktionen oder die Star Wars-Reihe von Netflix abzieht und nur noch exklusiv ausstrahlt, könnten Kunden mehr und mehr ins Grübeln kommen, welche Dienste sie beziehen möchten.Apple-CEO Tim Cook sieht das Streaming-Geschäft ohnehin als besonderen Markt, auf dem es nicht einen Gewinner und ansonsten nur Verlierer gibt. Da viele Kunden mehrere Abonnements verwenden, wolle sich das Unternehmen darum bemühen, einer der meistgenutzten Angebote zu werden.