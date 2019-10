Apple-Serie „Dickinson“: Neue Trailer verfügbar, auch Veröffentlichungsstrategie bekannt

Alle „Dickinson“-Folgen ab dem 1. November abrufbar

Aus dem Leben einer rebellischen Poetin im 19. Jahrhundert

Apple hat neue Trailer zur eigenproduzierten Serie „Dickinson“ veröffentlicht, die zu den Starttiteln des im November erscheinenden Streamingservices Apple TV+ zählt. Zudem verriet das Unternehmen aus Cupertino die Veröffentlichungsstrategie der einzelnen Episoden. Anders als beispielsweise die Episoden des Astronauten-Dramas „For All Mankind“ wird Apple die erste Staffel von „Dickinson“ direkt zum Start des Dienstes komplett verfügbar machen. Apple folgt damit dem Vorbild von Konkurrenzdiensten wie Netflix.Apple gab die sofortige Komplettveröffentlichung der Staffel bei der „Dickinson“-Premierenvorführung in New York bekannt: „Ab dem ersten November werden alle 10 Episoden in über 100 Ländern und Regionen zum Anschauen bereitstehen“, so das Unternehmen. Die Voraussetzung ist ein Abonnement bei Apple TV+, das 4,99 Euro pro Monat kostet.„Dickinson“ ist eine Coming-Of-Age-Serie mit Comedy-Elementen, die sich der rebellischen, jungen Poetin Emily Dickinson widmet. Die Handlung spielt entsprechend im 19. Jahrhundert. Inhaltlich werden immer wieder Parallelen zur heutigen Zeit dargestellt, wenn sich die Protagonistin etwa mit ihrer Rolle in der Familie und Gesellschaft auseinandersetzt.Obwohl den Apple-Produktionen im Vorfeld schon häufiger eine gewisse Prüderie und Vermeidung kontroverser Themen unterstellt wurden, scheint zumindest „Dickinson“ nicht vor potenziell kontroversen Inhalten zurückzuschrecken. Die Premierenepisode beispielsweise enthält Zuschauerberichten zufolge Erotikszenen und vereinzelte Schimpfwörter. Laut Meldungen thematisiert die Serie unter anderem die Dickinson nachgesagte lesbische Beziehung zu ihrer Schwägerin.