Vor 6 Jahren: Jobs tritt zurück

Für Apple ist der 25. August ein einschneidender Jahrestag. Zwar konnte man Steve Jobs auf der WWDC-Keynote im Juni 2011 ganz deutlich ansehen, wie stark er gezeichnet war - dass er jedoch so kurz darauf von seinem Posten als CEO zurücktreten musste, kam dennoch für die meisten komplett überraschend. Wenn es an jenem 25. August 2011 in allen Medien ein dominierendes Thema gab, dann "Steve Jobs tritt als Apple-Chef zurück". Im offiziellen Rücktrittsschreiben hieß es, der Tag sei nun gekommen, die Verpflichtungen als Apple-CEO nicht mehr nachkommen zu können. Jobs bat darum, Apple fortan als "Vorsitzender des Vorstands, Direktor und Apple-Mitarbeiter" dienen zu können.Als Nachfolger empfahl er Tim Cook, der ohnehin schon das ganze Jahr über die Dienstgeschäfte geführt hatte. Steve Jobs stand 14 Jahre an der Spitze des Unternehmens und leitete in dieser Zeit den Wandel vom Computerhersteller zum Anbieter höchst erfolgreicher Unterhaltungselektronik (iPod) sowie Mobiltelefonen. Einen kompakten Überblick aller CEOs in Apples Geschichte samt der wichtigsten Entscheidungen ihrer Amtszeit bietet dieser Artikel: Eine Aufzeichnung der letzten beiden öffentlichen Auftritte von Steve Jobs gibt es in den folgenden Videos - die Keynote zur WWDC 2011 sowie der Auftritt vor dem Stadtrat Cupertinos, um für den Neubau des Apple Campus (heute: Apple Park) zu werben.