Vor 35 Jahren: Apples Software-Revolution namens "HyperCard" – mit Video von 1987

Datenbanken und Programme für alle

Der Niedergang...

...und das vollständige Ende

Wer schon sehr lange auf der Mac-Plattform unterwegs ist, bekommt mit Sicherheit leuchtende Augen bei der Erwähnung von "HyperCard", einer revolutionären Umgebung, die Apple im Sommer des Jahres 1987 auf den Markt gebracht hatte. Apple war der Zeit deutlich voraus und brachte bis dato weitgehend unbekannte Konzepte. HyperCard war eine Programmierumgebung und Datenbanklösung, die in vielerlei Hinsicht schon wie das World Wide Web arbeitete. Dinge wie Hypertext, Hyperlinks oder Hypermedia sind heutzutage komplett alltäglich, damals jedoch erstaunlich und beeindruckend.Für die Arbeit mit HyperCard musste man nicht einmal besonders begabt sein, auch Normalsterbliche konnten recht einfach Datenbanken und kleine Programme erstellen. Wer HyperCard nur zum Ausführen von Programmen verwendete (also den "Viewer"), brauchte keinerlei technisches Wissen. Im Einzelkauf kostete HyperCard 49,95 Dollar, bei einem neuen Mac der damaligen Zeit war HyperCard bereits installiert. Um den HyperCard Editor zu verwenden, wurden 399 Dollar fällig. Eine Vielzahl an Anwendungen entstanden in den späten 80er und frühen 90er Jahren auf Basis von HyperCard. Geradezu prädestiniert war das System für Bereiche wie Vokabeltrainer, Personalverwaltung, Karteilösungen oder auch textbasierte Adventure-Spiele. Der Vorläufer von HyperCard namens QuickFile wurde übrigens 1985 von Bill Atkinson ins Leben gerufen – diese Umgebung um Dinge wie Verknüpfungen erweitert, ließ dann 1987 HyperCard entstehen.Die Weiterentwicklung von HyperCard verlief jedoch mehr als schleppend. Nur zwei Jahre nach Markteinführung war HyperCard bereits mit dem Aus konfrontiert, denn ein wichtiger Partner fiel weg. Der Grund war eine Entscheidung der Forschungsbibliothek des US-Kongresses, die Umstellung von HyperCard auf HTML und HTTP vorzunehmen. Apple lagerte HyperCard in das Tochterunternehmen Claris aus, das Version 2 entwickelte. Der kommerzielle Erfolg von HyperCard 2.0 blieb jedoch aus. Dafür verantwortlich war möglicherweise auch, wie wenig Claris in Marketing investierte und sich stattdessen nur auf kleinere Updates konzentrierte.Alle weiteren Versuche, HyperCard neues Leben einzuhauchen und als offizielle Apple-Lösung zu vertreiben, scheiterten. Version 3.0 erschien im Jahr 1996 als Alpha, wurde jedoch nicht zur Marktreife gebracht. 2000 traf Steve Jobs die Entscheidung, das Projekt einzustellen, seit 2004 ist HyperCard nicht mehr erhältlich. Das letzte Update von HyperCard war im Jahr 1998 erfolgt, dennoch vertrieb Apple die Lösung noch sechs Jahre lang.